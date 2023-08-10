Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 10.08.2023 (обновлено: 23:35 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/zelenskiy-1889391362.html
СМИ: Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову
СМИ: Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову - РИА Новости, 10.08.2023
СМИ: Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову
Владимир Зеленский ищет замену главе министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность есть как минимум два кандидата, сообщает издание "Украинская... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T22:19
2023-08-10T23:35
в мире
украина
великобритания
алексей резников
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский ищет замену главе министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность есть как минимум два кандидата, сообщает издание "Украинская правда". Первого августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что министра обороны Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании. "Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны, есть как минимум два кандидата. Отставка Резникова перешла из теоретически возможной в практически возможную", - пишет в своем телеграм-канале издание со ссылкой на источники во власти. По данным "Украинской правды", в качестве кандидатов на должность рассматриваются министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Были ли переговоры с другими кандидатами, неизвестно. По данным издания, Резников "якобы не против стать послом в Великобритании, но рассматривается ли такая возможность на самом деле – тоже не известно". В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.
https://radiosputnik.ria.ru/20230810/zelenskiy-1889348895.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230810/trevoga-1889388042.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, алексей резников, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Великобритания, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
СМИ: Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову

Украинская правда: Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский ищет замену главе министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность есть как минимум два кандидата, сообщает издание "Украинская правда".
Первого августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что министра обороны Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Экс-советник Кучмы: каждый день с Зеленским для Украины все хуже
Вчера, 18:11
"Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны, есть как минимум два кандидата. Отставка Резникова перешла из теоретически возможной в практически возможную", - пишет в своем телеграм-канале издание со ссылкой на источники во власти.
По данным "Украинской правды", в качестве кандидатов на должность рассматриваются министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Были ли переговоры с другими кандидатами, неизвестно. По данным издания, Резников "якобы не против стать послом в Великобритании, но рассматривается ли такая возможность на самом деле – тоже не известно".
В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес.
В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В двух областях в центре Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги
Вчера, 21:37
 
В миреУкраинаВеликобританияАлексей РезниковВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала