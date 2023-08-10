https://ria.ru/20230810/zelenskiy-1889391362.html

СМИ: Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову

СМИ: Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову - РИА Новости, 10.08.2023

СМИ: Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову

Владимир Зеленский ищет замену главе министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность есть как минимум два кандидата, сообщает издание "Украинская... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T22:19

2023-08-10T22:19

2023-08-10T23:35

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алексей гончаренко

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский ищет замену главе министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность есть как минимум два кандидата, сообщает издание "Украинская правда". Первого августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что министра обороны Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании. "Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны, есть как минимум два кандидата. Отставка Резникова перешла из теоретически возможной в практически возможную", - пишет в своем телеграм-канале издание со ссылкой на источники во власти. По данным "Украинской правды", в качестве кандидатов на должность рассматриваются министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Были ли переговоры с другими кандидатами, неизвестно. По данным издания, Резников "якобы не против стать послом в Великобритании, но рассматривается ли такая возможность на самом деле – тоже не известно". В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/zelenskiy-1889348895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/trevoga-1889388042.html

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в мире, украина, великобритания, алексей резников, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины