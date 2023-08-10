Рейтинг@Mail.ru
В Ростове стартовала застройка территории бывшего аэропорта - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
15:14 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/zastroyka-1889300640.html
В Ростове стартовала застройка территории бывшего аэропорта
В Ростове стартовала застройка территории бывшего аэропорта - РИА Новости, 10.08.2023
В Ростове стартовала застройка территории бывшего аэропорта
Комплексная жилая застройка территории бывшего аэропорта стартовала в Ростове-на-Дону в четверг, в преддверии Дня строителя, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:14
2023-08-10T15:14
ростовская область
ростов-на-дону
василий голубев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869870090_0:76:3506:2048_1920x0_80_0_0_344dcdcdd324ca0e03390f564ba57d50.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Комплексная жилая застройка территории бывшего аэропорта стартовала в Ростове-на-Дону в четверг, в преддверии Дня строителя, передает корреспондент РИА Новости с места события. Общая площадь территории "Нового Ростова" - около 367 гектаров. В четверг торжественно началось строительство первого жилого квартала "Полет". "Важно сочетать строительство комфортного жилья и социальных, культурных объектов. Здесь, где будет крупный микрорайон, особенно важно успеть со строительством детских садов, школ, медучреждений, учреждений культуры", - сказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев, который дал старт строительству. В рамках застройки квартала акционерное общество "СЗ-1 "ЮСИ-Дон", входящее в группу компаний "ЮгСтройИнвест", планирует построить 11 многоквартирных домов общей площадью почти 135 тысяч квадратных метров жилья, детский сад, школьный комплекс и сквер. В июне текущего года правительство Ростовской области и ГК "ЮгСтройИнвест" пописали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве в ходе реализации данного инвестиционного проекта. Еще один значимый проект, реализуемый в Ростове "ЮгСтройИнвест", по словам губернатора, - первый проект по жилой застройке на ростовском Левобережье. По информации правительства региона, на территории в 40,8 гектара до 2032 года запланировано строительство 13 домов переменной этажности площадью почти 313 тысяч квадратных метров. Также предусмотрено строительство школы, двух детских садов с ясельными группами и современной поликлиники. Объем инвестиций по проекту превышает 22 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230802/vneshtorgoborot-1887794064.html
https://ria.ru/20230802/zhk-1887816084.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869870090_294:79:2919:2048_1920x0_80_0_0_87e843f4dc716694db506326652f79dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, василий голубев
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Василий Голубев
В Ростове стартовала застройка территории бывшего аэропорта

В Ростове-на-Дону стартовала застройка территории бывшего аэропорта

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Комплексная жилая застройка территории бывшего аэропорта стартовала в Ростове-на-Дону в четверг, в преддверии Дня строителя, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Общая площадь территории "Нового Ростова" - около 367 гектаров. В четверг торжественно началось строительство первого жилого квартала "Полет".
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Внешнеторговый оборот Ростовской области и Египта растет в 2023 году
2 августа, 14:57
"Важно сочетать строительство комфортного жилья и социальных, культурных объектов. Здесь, где будет крупный микрорайон, особенно важно успеть со строительством детских садов, школ, медучреждений, учреждений культуры", - сказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев, который дал старт строительству.
В рамках застройки квартала акционерное общество "СЗ-1 "ЮСИ-Дон", входящее в группу компаний "ЮгСтройИнвест", планирует построить 11 многоквартирных домов общей площадью почти 135 тысяч квадратных метров жилья, детский сад, школьный комплекс и сквер.
В июне текущего года правительство Ростовской области и ГК "ЮгСтройИнвест" пописали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве в ходе реализации данного инвестиционного проекта.
Еще один значимый проект, реализуемый в Ростове "ЮгСтройИнвест", по словам губернатора, - первый проект по жилой застройке на ростовском Левобережье. По информации правительства региона, на территории в 40,8 гектара до 2032 года запланировано строительство 13 домов переменной этажности площадью почти 313 тысяч квадратных метров. Также предусмотрено строительство школы, двух детских садов с ясельными группами и современной поликлиники. Объем инвестиций по проекту превышает 22 миллиарда рублей.
Строители - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Батайске Ростовской области построят новый ЖК
2 августа, 16:26
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуВасилий Голубев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала