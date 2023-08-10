https://ria.ru/20230810/zastroyka-1889300640.html

В Ростове стартовала застройка территории бывшего аэропорта

В Ростове стартовала застройка территории бывшего аэропорта - РИА Новости, 10.08.2023

В Ростове стартовала застройка территории бывшего аэропорта

Комплексная жилая застройка территории бывшего аэропорта стартовала в Ростове-на-Дону в четверг, в преддверии Дня строителя, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:14

2023-08-10T15:14

2023-08-10T15:14

ростовская область

ростов-на-дону

василий голубев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869870090_0:76:3506:2048_1920x0_80_0_0_344dcdcdd324ca0e03390f564ba57d50.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Комплексная жилая застройка территории бывшего аэропорта стартовала в Ростове-на-Дону в четверг, в преддверии Дня строителя, передает корреспондент РИА Новости с места события. Общая площадь территории "Нового Ростова" - около 367 гектаров. В четверг торжественно началось строительство первого жилого квартала "Полет". "Важно сочетать строительство комфортного жилья и социальных, культурных объектов. Здесь, где будет крупный микрорайон, особенно важно успеть со строительством детских садов, школ, медучреждений, учреждений культуры", - сказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев, который дал старт строительству. В рамках застройки квартала акционерное общество "СЗ-1 "ЮСИ-Дон", входящее в группу компаний "ЮгСтройИнвест", планирует построить 11 многоквартирных домов общей площадью почти 135 тысяч квадратных метров жилья, детский сад, школьный комплекс и сквер. В июне текущего года правительство Ростовской области и ГК "ЮгСтройИнвест" пописали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве в ходе реализации данного инвестиционного проекта. Еще один значимый проект, реализуемый в Ростове "ЮгСтройИнвест", по словам губернатора, - первый проект по жилой застройке на ростовском Левобережье. По информации правительства региона, на территории в 40,8 гектара до 2032 года запланировано строительство 13 домов переменной этажности площадью почти 313 тысяч квадратных метров. Также предусмотрено строительство школы, двух детских садов с ясельными группами и современной поликлиники. Объем инвестиций по проекту превышает 22 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230802/vneshtorgoborot-1887794064.html

https://ria.ru/20230802/zhk-1887816084.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, василий голубев