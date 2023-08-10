https://ria.ru/20230810/zastroyka-1889300640.html
В Ростове стартовала застройка территории бывшего аэропорта
В Ростове стартовала застройка территории бывшего аэропорта - РИА Новости, 10.08.2023
В Ростове стартовала застройка территории бывшего аэропорта
Комплексная жилая застройка территории бывшего аэропорта стартовала в Ростове-на-Дону в четверг, в преддверии Дня строителя, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:14
2023-08-10T15:14
2023-08-10T15:14
ростовская область
ростов-на-дону
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Комплексная жилая застройка территории бывшего аэропорта стартовала в Ростове-на-Дону в четверг, в преддверии Дня строителя, передает корреспондент РИА Новости с места события. Общая площадь территории "Нового Ростова" - около 367 гектаров. В четверг торжественно началось строительство первого жилого квартала "Полет". "Важно сочетать строительство комфортного жилья и социальных, культурных объектов. Здесь, где будет крупный микрорайон, особенно важно успеть со строительством детских садов, школ, медучреждений, учреждений культуры", - сказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев, который дал старт строительству. В рамках застройки квартала акционерное общество "СЗ-1 "ЮСИ-Дон", входящее в группу компаний "ЮгСтройИнвест", планирует построить 11 многоквартирных домов общей площадью почти 135 тысяч квадратных метров жилья, детский сад, школьный комплекс и сквер. В июне текущего года правительство Ростовской области и ГК "ЮгСтройИнвест" пописали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве в ходе реализации данного инвестиционного проекта. Еще один значимый проект, реализуемый в Ростове "ЮгСтройИнвест", по словам губернатора, - первый проект по жилой застройке на ростовском Левобережье. По информации правительства региона, на территории в 40,8 гектара до 2032 года запланировано строительство 13 домов переменной этажности площадью почти 313 тысяч квадратных метров. Также предусмотрено строительство школы, двух детских садов с ясельными группами и современной поликлиники. Объем инвестиций по проекту превышает 22 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230802/vneshtorgoborot-1887794064.html
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ростов-на-дону, василий голубев
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Василий Голубев
В Ростове стартовала застройка территории бывшего аэропорта
В Ростове-на-Дону стартовала застройка территории бывшего аэропорта
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Комплексная жилая застройка территории бывшего аэропорта стартовала в Ростове-на-Дону в четверг, в преддверии Дня строителя, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Общая площадь территории "Нового Ростова" - около 367 гектаров. В четверг торжественно началось строительство первого жилого квартала "Полет".
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"Важно сочетать строительство комфортного жилья и социальных, культурных объектов. Здесь, где будет крупный микрорайон, особенно важно успеть со строительством детских садов, школ, медучреждений, учреждений культуры", - сказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев
, который дал старт строительству.
В рамках застройки квартала акционерное общество "СЗ-1 "ЮСИ-Дон", входящее в группу компаний "ЮгСтройИнвест", планирует построить 11 многоквартирных домов общей площадью почти 135 тысяч квадратных метров жилья, детский сад, школьный комплекс и сквер.
В июне текущего года правительство Ростовской области и ГК "ЮгСтройИнвест" пописали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве в ходе реализации данного инвестиционного проекта.
Еще один значимый проект, реализуемый в Ростове "ЮгСтройИнвест", по словам губернатора, - первый проект по жилой застройке на ростовском Левобережье. По информации правительства региона, на территории в 40,8 гектара до 2032 года запланировано строительство 13 домов переменной этажности площадью почти 313 тысяч квадратных метров. Также предусмотрено строительство школы, двух детских садов с ясельными группами и современной поликлиники. Объем инвестиций по проекту превышает 22 миллиарда рублей.
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