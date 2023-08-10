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Госкомиссия одобрила запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" - РИА Новости, 10.08.2023
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Наука
 
22:27 10.08.2023 (обновлено: 23:16 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/zapusk-1889391855.html
Госкомиссия одобрила запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25"
Госкомиссия одобрила запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" - РИА Новости, 10.08.2023
Госкомиссия одобрила запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25"
Государственная комиссия одобрила запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" с космодрома Восточный,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T22:27
2023-08-10T23:16
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 10 авг — РИА Новости. Государственная комиссия одобрила запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе". "Сегодня государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25", —говорится в заявлении.Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" намечен 11 августа в 02:11 мск.Спустя один час 20 минут после старта ее выведут на траекторию полета к спутнику Земли. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель — проведение контактных исследований грунта и разведка ресурсов, в том числе воды.Предыдущая отечественная станция "Луна-24" была отправлена в 1976 году.
https://ria.ru/20230810/kosmos-1889188843.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Луна, Россия, Роскосмос
Госкомиссия одобрила запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25"

Роскосмос: госкомиссия одобрила запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25"

© Николай Вдовин / РоскосмосРайоны для посадки станции "Луна-25"
Районы для посадки станции Луна-25
© Николай Вдовин / Роскосмос
Районы для посадки станции "Луна-25"
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 10 авг — РИА Новости. Государственная комиссия одобрила запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".
"Сегодня государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25", —говорится в заявлении.
Установка ракеты Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 на стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В МИИГАиК рассказали, для чего будет вестись съёмка посадки "Луны-25"
Вчера, 03:23
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" намечен 11 августа в 02:11 мск.
Спустя один час 20 минут после старта ее выведут на траекторию полета к спутнику Земли.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель — проведение контактных исследований грунта и разведка ресурсов, в том числе воды.
Предыдущая отечественная станция "Луна-24" была отправлена в 1976 году.
Автоматическая станция Луна-25 - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Астроном оценил шансы на успех российской миссии "Луна-25" в 50 процентов
6 августа, 03:21
 
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