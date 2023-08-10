https://ria.ru/20230810/zapusk-1889391855.html

Госкомиссия одобрила запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25"

Госкомиссия одобрила запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" - РИА Новости, 10.08.2023

Госкомиссия одобрила запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25"

Государственная комиссия одобрила запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" с космодрома Восточный,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T22:27

2023-08-10T22:27

2023-08-10T23:16

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 10 авг — РИА Новости. Государственная комиссия одобрила запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе". "Сегодня государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25", —говорится в заявлении.Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" намечен 11 августа в 02:11 мск.Спустя один час 20 минут после старта ее выведут на траекторию полета к спутнику Земли. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель — проведение контактных исследований грунта и разведка ресурсов, в том числе воды.Предыдущая отечественная станция "Луна-24" была отправлена в 1976 году.

https://ria.ru/20230810/kosmos-1889188843.html

https://ria.ru/20230806/astronom-1888414405.html

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