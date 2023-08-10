https://ria.ru/20230810/zaes-1889318486.html

Карчаа прокомментировал неисправность в одном из парогенераторов на ЗАЭС

Карчаа прокомментировал неисправность в одном из парогенераторов на ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2023

Карчаа прокомментировал неисправность в одном из парогенераторов на ЗАЭС

Неисправность в одном из парогенераторов, ставшая причиной перевода реакторной установки энергоблока №4 Запорожской АЭС в состояние "холодный останов", не... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:11

2023-08-10T16:11

2023-08-10T16:11

запорожская аэс

росэнергоатом

запорожская область

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Неисправность в одном из парогенераторов, ставшая причиной перевода реакторной установки энергоблока №4 Запорожской АЭС в состояние "холодный останов", не является экстраординарной и быстро устраняется, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". Персонал Запорожской АЭС обнаружил "признаки неплотности трубной части парогенератора №3" четвертого энергоблока, сообщалось ранее в телеграм-канале станции. Отмечалось, что для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования решено перевести реакторную установку блока №4 в состояние "холодный останов", рассматривается вопрос о переводе блока №6 в режим "горячего останова". "Ничего экстраординарного не произошло", - подчеркнул Карчаа. "Это неисправность, которая достаточно оперативно устраняется, просто для этого нужно перевести реактор в состояние "холодного останова", - добавил советник главы "Росэнергоатома". Приоритетом для персонала ЗАЭС остается ядерная безопасность, подчеркнул Карчаа. По его словам, "нездоровый ажиотаж", который в связи с этим в очередной раз поднялся украинском информационном пространстве, "по меньшей мере просто некорректен и неуместен". "Вот эти спекуляции, манипуляции теми или иными событиями у украинского режима в порядке вещей", - добавил Карчаа.

https://ria.ru/20230810/zaes-1889223553.html

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запорожская аэс, росэнергоатом, запорожская область