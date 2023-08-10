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На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию "Днепровская"
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию "Днепровская" - РИА Новости, 10.08.2023
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию "Днепровская"
Высоковольтная линия "Днепровская" 750 кВ вновь введена в работу на Запорожской АЭС, сообщила администрация станции в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:46
2023-08-10T14:46
2023-08-10T14:55
запорожская аэс
новости - ядерные технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Высоковольтная линия "Днепровская" 750 кВ вновь введена в работу на Запорожской АЭС, сообщила администрация станции в Telegram-канале.Питающая ЗАЭС высоковольтная линия 750 кВ была отключена ночью действием защиты, электропитание станции осуществлялось от резервной линии 330 кВ "Ферросплавная"."В 13.50 линия 750 кВ "Днепровская" введена в работу", - говорится в сообщении станции.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, новости - ядерные технологии
Запорожская АЭС, Новости - Ядерные технологии
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию "Днепровская"
На ЗАЭС ввели в работу отключенную ночью высоковольтную линию "Днепровская"