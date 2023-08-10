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На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию "Днепровская" - РИА Новости, 10.08.2023
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14:46 10.08.2023 (обновлено: 14:55 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/zaes-1889290257.html
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию "Днепровская"
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию "Днепровская" - РИА Новости, 10.08.2023
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию "Днепровская"
Высоковольтная линия "Днепровская" 750 кВ вновь введена в работу на Запорожской АЭС, сообщила администрация станции в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:46
2023-08-10T14:55
запорожская аэс
новости - ядерные технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Высоковольтная линия "Днепровская" 750 кВ вновь введена в работу на Запорожской АЭС, сообщила администрация станции в Telegram-канале.Питающая ЗАЭС высоковольтная линия 750 кВ была отключена ночью действием защиты, электропитание станции осуществлялось от резервной линии 330 кВ "Ферросплавная"."В 13.50 линия 750 кВ "Днепровская" введена в работу", - говорится в сообщении станции.
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запорожская аэс, новости - ядерные технологии
Запорожская АЭС, Новости - Ядерные технологии
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию "Днепровская"

На ЗАЭС ввели в работу отключенную ночью высоковольтную линию "Днепровская"

© РИА Новости / Константин МихальчевскийТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Высоковольтная линия "Днепровская" 750 кВ вновь введена в работу на Запорожской АЭС, сообщила администрация станции в Telegram-канале.
Питающая ЗАЭС высоковольтная линия 750 кВ была отключена ночью действием защиты, электропитание станции осуществлялось от резервной линии 330 кВ "Ферросплавная".
"В 13.50 линия 750 кВ "Днепровская" введена в работу", - говорится в сообщении станции.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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