https://ria.ru/20230810/yakutiya-1889280362.html

В якутском селе Эбя запустили газопровод

В якутском селе Эбя запустили газопровод - РИА Новости, 10.08.2023

В якутском селе Эбя запустили газопровод

Газопровод запустили в селе Эбя Вилюйского района, до 2025 года в Якутии будут газифицированы более пяти тысяч домов, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:16

2023-08-10T14:16

2023-08-10T14:16

республика саха (якутия)

вилюйский улус

айсен николаев

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ЯКУТСК, 10 авг - РИА Новости. Газопровод запустили в селе Эбя Вилюйского района, до 2025 года в Якутии будут газифицированы более пяти тысяч домов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В четверг, 10 августа, в Вилюйском районе Якутии состоялся торжественный пуск природного газа по новому межпоселковому газопроводу "Хампа-Эбя". Благодаря этому газ зажжется в домах жителей села Эбя", - отмечается в сообщении. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил селян. "Это действительно историческое событие. Хочу поблагодарить руководство Вилюйского улуса, которое впервые у нас в республике выделило софинансирование строительству газопровода. Строительство газопровода Хампа-Эбя протяженностью свыше 34 километров вела компания "Сахатранснефтегаз". Благодаря их неустанной работе, объект введен в установленный срок, а главное, все работы выполнены на совесть", - сказал он. После торжественного пуска природного газа по новому межпоселковому газопроводу Николаев наведался к семье Ариана и Евдокии Дьяконовых. Они рассказали, что приход газа для них - долгожданное событие, которое в разы облегчило и улучшило их жизнь. В селе Эбя насчитывается 130 жилых домов, 3 социальных объекта – фельдшерский акушерский пункт, детский сад, школа, а также одна котельная ЖКХ. На газификацию жителями подано 79 заявлений, по ним сегодня уже заключен 21 договор. "Работа по программе социальной газификации, реализуемой по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, продолжается. До 2025 года в Якутии к газу будет подключено более 5 тысяч домов, около 20 тысяч жителей республики улучшат качество жизни", - добавили власти.

https://ria.ru/20230730/gazoprovod-1887196928.html

вилюйский улус

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вилюйский улус, айсен николаев