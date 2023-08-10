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В Вилюйске началось строительство второй очереди больничного комплекса

В Вилюйске началось строительство второй очереди больничного комплекса - РИА Новости, 10.08.2023

В Вилюйске началось строительство второй очереди больничного комплекса

Строительство второй очереди больничного комплекса началось в городе Вилюйске Якутии, этого события ожидали и жители двух соседних улусов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:16

2023-08-10T11:16

2023-08-10T11:16

республика саха (якутия)

вилюйск

вилюйский улус

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 10 авг - РИА Новости. Строительство второй очереди больничного комплекса началось в городе Вилюйске Якутии, этого события ожидали и жители двух соседних улусов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте. "В четверг, 10 августа, в Вилюйске началось строительство второго этапа больничного комплекса. Работы идут по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", - рассказали в пресс-службе. Глава Якутии Айсен Николаев на торжественной церемонии по данному случаю отметил, что в феврале в городе открылась первая очередь комплекса. В здании располагаются отделение хирургии с операционным блоком, отделение анестезиологии и реанимации, в общем блоке – приёмное отделение, пищеблок, прачечная, рентген - диагностический кабинет, клинико-диагностические лаборатории. Блоки между собой будут связаны галереями и тёплым переходом. "И как я обещал жителям Вилюйского улуса, в этом году мы приступаем к строительству второй очереди масштабного проекта. Весь современный комплекс, отвечающий всем требованиям и оснащенный новейшим оборудованием, заработает в полную силу в 2025 году. Специализированную медицинскую помощь в новой больнице уже получают не только жители Вилюйского района, но и соседних улусов - Верхневилюйского и Кобяйского, потому что этот крупный объект имеет статус межрайонного центра", - сказал глава региона. По словам Николаева, больница в Вилюйске будет отличаться от остальных тем, что в ней будет открыт медицинский реабилитационный центр. Также, по данным региональных властей, в больничном комплексе установят уникальный магнитно-резонансный томограф. В рамках второй очереди комплекса здесь построят блок для отделения терапии, родильного отделения, детского отделения, межрайонного первичного сосудистого отделения, отделения МРТ, отделения ультразвуковой диагностики, гастроскопии (ФГДС), отделения реабилитации и восстановительного лечения после инсульта и инфаркта. Главный врач Вилюйской центральной районной больницы Егор Григорьев сообщил, что с вводом первой очереди спектр хирургических операций, проводимых в Вилюйске, значительно расширился. "Увеличился объём лапароскопических операций. С июня проводятся гинекологические лапароскопические операции. Врачи - хирурги прошли повышение квалификации в Новосибирске по дополнительной профессиональной программе "Эндопротезирование тазобедренного сустава", в конце августа планируется первая операция по эндопротезированию. А эти операции уже относятся к высокотехнологичным операциям", - сказал главврач.

вилюйск

вилюйский улус

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вилюйск, вилюйский улус, айсен николаев, республика саха (якутия)