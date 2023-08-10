Рейтинг@Mail.ru
В Вилюйске началось строительство второй очереди больничного комплекса - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
11:16 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/yakutiya-1889233072.html
В Вилюйске началось строительство второй очереди больничного комплекса
В Вилюйске началось строительство второй очереди больничного комплекса - РИА Новости, 10.08.2023
В Вилюйске началось строительство второй очереди больничного комплекса
Строительство второй очереди больничного комплекса началось в городе Вилюйске Якутии, этого события ожидали и жители двух соседних улусов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:16
2023-08-10T11:16
республика саха (якутия)
вилюйск
вилюйский улус
айсен николаев
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889231694_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_ef240ea15fb8acd6e1e226ded4393fa5.jpg
ЯКУТСК, 10 авг - РИА Новости. Строительство второй очереди больничного комплекса началось в городе Вилюйске Якутии, этого события ожидали и жители двух соседних улусов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте. "В четверг, 10 августа, в Вилюйске началось строительство второго этапа больничного комплекса. Работы идут по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", - рассказали в пресс-службе. Глава Якутии Айсен Николаев на торжественной церемонии по данному случаю отметил, что в феврале в городе открылась первая очередь комплекса. В здании располагаются отделение хирургии с операционным блоком, отделение анестезиологии и реанимации, в общем блоке – приёмное отделение, пищеблок, прачечная, рентген - диагностический кабинет, клинико-диагностические лаборатории. Блоки между собой будут связаны галереями и тёплым переходом. "И как я обещал жителям Вилюйского улуса, в этом году мы приступаем к строительству второй очереди масштабного проекта. Весь современный комплекс, отвечающий всем требованиям и оснащенный новейшим оборудованием, заработает в полную силу в 2025 году. Специализированную медицинскую помощь в новой больнице уже получают не только жители Вилюйского района, но и соседних улусов - Верхневилюйского и Кобяйского, потому что этот крупный объект имеет статус межрайонного центра", - сказал глава региона. По словам Николаева, больница в Вилюйске будет отличаться от остальных тем, что в ней будет открыт медицинский реабилитационный центр. Также, по данным региональных властей, в больничном комплексе установят уникальный магнитно-резонансный томограф. В рамках второй очереди комплекса здесь построят блок для отделения терапии, родильного отделения, детского отделения, межрайонного первичного сосудистого отделения, отделения МРТ, отделения ультразвуковой диагностики, гастроскопии (ФГДС), отделения реабилитации и восстановительного лечения после инсульта и инфаркта. Главный врач Вилюйской центральной районной больницы Егор Григорьев сообщил, что с вводом первой очереди спектр хирургических операций, проводимых в Вилюйске, значительно расширился. "Увеличился объём лапароскопических операций. С июня проводятся гинекологические лапароскопические операции. Врачи - хирурги прошли повышение квалификации в Новосибирске по дополнительной профессиональной программе "Эндопротезирование тазобедренного сустава", в конце августа планируется первая операция по эндопротезированию. А эти операции уже относятся к высокотехнологичным операциям", - сказал главврач.
вилюйск
вилюйский улус
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889231694_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_efb4e6b10fd818e51642fe8eea64a3c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вилюйск, вилюйский улус, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Вилюйск, Вилюйский улус, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
В Вилюйске началось строительство второй очереди больничного комплекса

В якутском Вилюйске началось строительство второй очереди больничного комплекса

© Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(ЯВ Вилюйске начинается строительство второй очереди больничного комплекса
В Вилюйске начинается строительство второй очереди больничного комплекса
© Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я
В Вилюйске начинается строительство второй очереди больничного комплекса
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 10 авг - РИА Новости. Строительство второй очереди больничного комплекса началось в городе Вилюйске Якутии, этого события ожидали и жители двух соседних улусов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте.
«
"В четверг, 10 августа, в Вилюйске началось строительство второго этапа больничного комплекса. Работы идут по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", - рассказали в пресс-службе.
© Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(ЯВ Вилюйске начинается строительство второй очереди больничного комплекса
В Вилюйске начинается строительство второй очереди больничного комплекса
© Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я
В Вилюйске начинается строительство второй очереди больничного комплекса
Глава Якутии Айсен Николаев на торжественной церемонии по данному случаю отметил, что в феврале в городе открылась первая очередь комплекса. В здании располагаются отделение хирургии с операционным блоком, отделение анестезиологии и реанимации, в общем блоке – приёмное отделение, пищеблок, прачечная, рентген - диагностический кабинет, клинико-диагностические лаборатории. Блоки между собой будут связаны галереями и тёплым переходом.
«
"И как я обещал жителям Вилюйского улуса, в этом году мы приступаем к строительству второй очереди масштабного проекта. Весь современный комплекс, отвечающий всем требованиям и оснащенный новейшим оборудованием, заработает в полную силу в 2025 году. Специализированную медицинскую помощь в новой больнице уже получают не только жители Вилюйского района, но и соседних улусов - Верхневилюйского и Кобяйского, потому что этот крупный объект имеет статус межрайонного центра", - сказал глава региона.
По словам Николаева, больница в Вилюйске будет отличаться от остальных тем, что в ней будет открыт медицинский реабилитационный центр. Также, по данным региональных властей, в больничном комплексе установят уникальный магнитно-резонансный томограф. В рамках второй очереди комплекса здесь построят блок для отделения терапии, родильного отделения, детского отделения, межрайонного первичного сосудистого отделения, отделения МРТ, отделения ультразвуковой диагностики, гастроскопии (ФГДС), отделения реабилитации и восстановительного лечения после инсульта и инфаркта.
Главный врач Вилюйской центральной районной больницы Егор Григорьев сообщил, что с вводом первой очереди спектр хирургических операций, проводимых в Вилюйске, значительно расширился. "Увеличился объём лапароскопических операций. С июня проводятся гинекологические лапароскопические операции. Врачи - хирурги прошли повышение квалификации в Новосибирске по дополнительной профессиональной программе "Эндопротезирование тазобедренного сустава", в конце августа планируется первая операция по эндопротезированию. А эти операции уже относятся к высокотехнологичным операциям", - сказал главврач.
© Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(ЯВ Вилюйске начинается строительство второй очереди больничного комплекса
В Вилюйске начинается строительство второй очереди больничного комплекса
© Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я
В Вилюйске начинается строительство второй очереди больничного комплекса
 
Республика Саха (Якутия)ВилюйскВилюйский улусАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала