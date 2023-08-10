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На территории военной базы США на северо-востоке Сирии прогремел взрыв
На территории военной базы США на северо-востоке Сирии прогремел взрыв - РИА Новости, 10.08.2023
На территории военной базы США на северо-востоке Сирии прогремел взрыв
Сильный взрыв был слышен на территории военной базы США в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T23:17
2023-08-10T23:17
2023-08-10T23:17
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ДАМАСК, 10 авг - РИА Новости. Сильный взрыв был слышен на территории военной базы США в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщили РИА Новости очевидцы. По их словам, взрыв прозвучал в домах на территории нефтяного месторождения Эль-Джабса, которое американские силы используют в качестве военной базы. Очевидцы добавили, что на территории базы поднимается пламя. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Сирия, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
На территории военной базы США на северо-востоке Сирии прогремел взрыв
Очевидцы: на территории военной базы США на северо-востоке Сирии прогремел взрыв