Рейтинг@Mail.ru
СК: пропавшими без вести после ЧП в Сергиевом Посаде считаются 12 человек - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 10.08.2023 (обновлено: 13:34 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/vzryv-1889238961.html
СК: пропавшими без вести после ЧП в Сергиевом Посаде считаются 12 человек
СК: пропавшими без вести после ЧП в Сергиевом Посаде считаются 12 человек - РИА Новости, 10.08.2023
СК: пропавшими без вести после ЧП в Сергиевом Посаде считаются 12 человек
Судьба двенадцати человек остается неизвестной после взрыва на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:44
2023-08-10T13:34
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на складе в сергиевом посаде
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889132674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_64ef572207fcfa0b0d7be203124d888b.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Судьба двенадцати человек остается неизвестной после взрыва на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий."Сотрудники ГСУ СК России по Московской области в рамках следственных действий проверяют информацию о еще трех лицах, пропавших без вести в результате происшествия на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Таким образом, на данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести", — сказала она.Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел в среду утром. ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Ее технического директора задержали.Как рассказали РИА Новости в подмосковном главке МЧС, в больницах находятся 23 человека, пятеро — в тяжелом состоянии. Одна пострадавшая скончалась. В Минздраве РИА Новости сообщили, что всего за медицинской помощью обратился 71 пострадавший.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
https://realty.ria.ru/20230810/povrezhdeniya-1889234793.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889132674_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_01223208a13a43533c75336a6f6fb01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на складе в сергиевом посаде, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий
СК: пропавшими без вести после ЧП в Сергиевом Посаде считаются 12 человек

СК: идут поиски 12 пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Судьба двенадцати человек остается неизвестной после взрыва на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.
«
"Сотрудники ГСУ СК России по Московской области в рамках следственных действий проверяют информацию о еще трех лицах, пропавших без вести в результате происшествия на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Таким образом, на данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести", — сказала она.
Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел в среду утром. ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Ее технического директора задержали.
Как рассказали РИА Новости в подмосковном главке МЧС, в больницах находятся 23 человека, пятеро — в тяжелом состоянии. Одна пострадавшая скончалась. В Минздраве РИА Новости сообщили, что всего за медицинской помощью обратился 71 пострадавший.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Разбор завалов на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В Сергиевом Посаде более 70 домов частично повреждены после ЧП
11:27
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на складе в Сергиевом ПосадеМосковская область (Подмосковье)РоссияОльга Врадий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала