https://ria.ru/20230810/vzryv-1889238961.html

СК: пропавшими без вести после ЧП в Сергиевом Посаде считаются 12 человек

СК: пропавшими без вести после ЧП в Сергиевом Посаде считаются 12 человек - РИА Новости, 10.08.2023

СК: пропавшими без вести после ЧП в Сергиевом Посаде считаются 12 человек

Судьба двенадцати человек остается неизвестной после взрыва на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:44

2023-08-10T11:44

2023-08-10T13:34

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на складе в сергиевом посаде

московская область (подмосковье)

россия

ольга врадий

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Судьба двенадцати человек остается неизвестной после взрыва на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий."Сотрудники ГСУ СК России по Московской области в рамках следственных действий проверяют информацию о еще трех лицах, пропавших без вести в результате происшествия на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Таким образом, на данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести", — сказала она.Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел в среду утром. ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Ее технического директора задержали.Как рассказали РИА Новости в подмосковном главке МЧС, в больницах находятся 23 человека, пятеро — в тяжелом состоянии. Одна пострадавшая скончалась. В Минздраве РИА Новости сообщили, что всего за медицинской помощью обратился 71 пострадавший.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

https://realty.ria.ru/20230810/povrezhdeniya-1889234793.html

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Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на складе в сергиевом посаде, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий