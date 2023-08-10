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Судьба девяти человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде

Судьба девяти человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 10.08.2023

Судьба девяти человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде

За медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились более 60 человек, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:32

2023-08-10T10:32

2023-08-10T10:50

происшествия

взрыв на складе в сергиевом посаде

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились более 60 человек, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Количество пострадавших устанавливается, к настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек, 9 числятся пропавшими без вести, 1 женщина скончалась в больнице," - сказала Врадий. Она добавила, что по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщил, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Позже глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов сообщил о 60 пострадавших от взрыва.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889070538.html

россия

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, взрыв на складе в сергиевом посаде, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергиев посад, московская область (подмосковье)