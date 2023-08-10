https://ria.ru/20230810/vzryv-1889220676.html
Судьба девяти человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде
Судьба девяти человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 10.08.2023
Судьба девяти человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде
За медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились более 60 человек, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:32
2023-08-10T10:32
2023-08-10T10:50
происшествия
взрыв на складе в сергиевом посаде
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергиев посад
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889132674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_64ef572207fcfa0b0d7be203124d888b.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились более 60 человек, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Количество пострадавших устанавливается, к настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек, 9 числятся пропавшими без вести, 1 женщина скончалась в больнице," - сказала Врадий. Она добавила, что по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщил, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Позже глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов сообщил о 60 пострадавших от взрыва.
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889070538.html
россия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889132674_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_01223208a13a43533c75336a6f6fb01a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взрыв на складе в сергиевом посаде, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергиев посад, московская область (подмосковье)
Происшествия, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье)
Судьба девяти человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде
СК сообщил, что девять человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде