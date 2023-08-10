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Судьба девяти человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 10.08.2023
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10:32 10.08.2023 (обновлено: 10:50 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/vzryv-1889220676.html
Судьба девяти человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде
Судьба девяти человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 10.08.2023
Судьба девяти человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде
За медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились более 60 человек, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:32
2023-08-10T10:50
происшествия
взрыв на складе в сергиевом посаде
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергиев посад
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились более 60 человек, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Количество пострадавших устанавливается, к настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек, 9 числятся пропавшими без вести, 1 женщина скончалась в больнице," - сказала Врадий. Она добавила, что по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщил, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Позже глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов сообщил о 60 пострадавших от взрыва.
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россия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
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происшествия, взрыв на складе в сергиевом посаде, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергиев посад, московская область (подмосковье)
Происшествия, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье)
Судьба девяти человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде

СК сообщил, что девять человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились более 60 человек, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Количество пострадавших устанавливается, к настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек, 9 числятся пропавшими без вести, 1 женщина скончалась в больнице," - сказала Врадий. Она добавила, что по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщил, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Позже глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов сообщил о 60 пострадавших от взрыва.
Сотрудники спасательной службы МЧС России у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Взрыв в Сергиевом Посаде
Вчера, 14:32
 
ПроисшествияВзрыв на складе в Сергиевом ПосадеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)
 
 
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