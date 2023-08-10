https://ria.ru/20230810/vybory-1889247742.html
Сенатор оценил готовность России к выборам
Сенатор оценил готовность России к выборам - РИА Новости, 10.08.2023
Сенатор оценил готовность России к выборам
Россия и ее гражданское общество в полной мере готовы к очередному избирательному циклу, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:20
2023-08-10T12:20
2023-08-10T12:20
россия
сша
донецкая народная республика
андрей климов
совет федерации рф
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия и ее гражданское общество в полной мере готовы к очередному избирательному циклу, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. "Как бы враги России ни пытались помешать нашим гражданам использовать свое конституционное право на формирование органов региональной и местной власти, у них из этого ничего не выйдет. Государство и наше гражданское общество в полной мере готово к очередному избирательному циклу", - сказал он на пресс-конференции. Он отметил, что все законные права граждан будут соблюдены на всей территории РФ, "несмотря на все существующие вызовы". "Естественно, недруги России делают все возможное, чтобы нащупать наши слабые места, воспользоваться любой ошибкой, недоразумением, проблемой, чтобы попытаться вызвать недовольство людей, посеять сомнения в стабильности российской политической системы, толкнуть кого-то на деструктивные, а то и преступные действия", - считает парламентарий. Климов заявил, что оппоненты РФ хотят посеять "недоверие к выборным процедурам, к власти как таковой, стимулировать сепаратизм, экстремизм на религиозной, национальной, социальной почве". "За период 2022-2024 годов США намерены потратить на так называемую поддержку демократии около 9,5 миллиарда долларов. Без учета особых статей по ведомствам госдепа, ЦРУ, Пентагона и других подобных структур", - сказал Климов, говоря о антироссийской деятельности США. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в этот день запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах Федерации и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230807/vybory-1888607102.html
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россия, сша, донецкая народная республика, андрей климов, совет федерации рф, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
Россия, США, Донецкая Народная Республика, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
Сенатор оценил готовность России к выборам
Сенатор Климов: Россия в полной мере готова к очередному избирательному циклу
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия и ее гражданское общество в полной мере готовы к очередному избирательному циклу, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Как бы враги России ни пытались помешать нашим гражданам использовать свое конституционное право на формирование органов региональной и местной власти, у них из этого ничего не выйдет. Государство и наше гражданское общество в полной мере готово к очередному избирательному циклу", - сказал он на пресс-конференции.
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Он отметил, что все законные права граждан будут соблюдены на всей территории РФ, "несмотря на все существующие вызовы".
"Естественно, недруги России делают все возможное, чтобы нащупать наши слабые места, воспользоваться любой ошибкой, недоразумением, проблемой, чтобы попытаться вызвать недовольство людей, посеять сомнения в стабильности российской политической системы, толкнуть кого-то на деструктивные, а то и преступные действия", - считает парламентарий.
Климов заявил, что оппоненты РФ хотят посеять "недоверие к выборным процедурам, к власти как таковой, стимулировать сепаратизм, экстремизм на религиозной, национальной, социальной почве".
"За период 2022-2024 годов США
намерены потратить на так называемую поддержку демократии около 9,5 миллиарда долларов. Без учета особых статей по ведомствам госдепа, ЦРУ
, Пентагона
и других подобных структур", - сказал Климов, говоря о антироссийской деятельности США.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в этот день запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах Федерации и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.
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