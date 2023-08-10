https://ria.ru/20230810/vuchich-1889397119.html

Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя, заявил Вучич

Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя, заявил Вучич - РИА Новости, 10.08.2023

Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя, заявил Вучич

Коллективный Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя на Украине, считает президент Сербии Александр Вучич, при этом он оговорился, что не... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T23:54

2023-08-10T23:54

2023-08-10T23:54

в мире

россия

украина

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 10 авг – РИА Новости. Коллективный Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя на Украине, считает президент Сербии Александр Вучич, при этом он оговорился, что не уверен и в том, что Россия сможет получить желаемое в военном и политическом смысле. "Всеми силами Запад не сможет победить Россию на поле боя. Но я не уверен и в том, что может получить Россия на поле боя, и особенно не уверен в том, что может получить в политическом плане. Поэтому было бы лучше всего, чтобы как можно раньше было достигнуто некое перемирие", - заявил Вучич в эфире Happy TV. По его словам, он внимательно следит за инициативами о переговорах Москвы и Киева со стороны арабских стран. Вучич предположил, что перемирие отвечает и интересам президента США Джозефа Байдена, "который хочет получить второй мандат". "Если бы он сумел участвовать в прекращении войны, большая часть человечества отдала бы ему признание за это, экономика бы мгновенно расцвела, это принесло бы такой оптимизм в мире, и у нас росли бы быстрее зарплаты и пенсии, все бы было по-другому, цены энергоносителей резко бы упали, все бы было иначе", - подчеркнул сербский лидер.

https://ria.ru/20230810/peregovory-1889208323.html

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в мире, россия, украина, сербия, александр вучич