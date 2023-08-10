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Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ

Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ - РИА Новости, 10.08.2023

Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что хотел бы услышать его реакцию на предложение передать ВТБ госпакет акций ОСК. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:07

2023-08-10T14:07

2023-08-10T15:38

экономика

втб

владимир путин

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что хотел бы услышать его реакцию на предложение передать ВТБ госпакет акций ОСК."Начну с организационного вопроса. Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации", - сказал Путин.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, втб, владимир путин, андрей костин (банкир)