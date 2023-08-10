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Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ - РИА Новости, 10.08.2023
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14:07 10.08.2023 (обновлено: 15:38 10.08.2023)
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Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ
Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ - РИА Новости, 10.08.2023
Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что хотел бы услышать его реакцию на предложение передать ВТБ госпакет акций ОСК. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:07
2023-08-10T15:38
экономика
втб
владимир путин
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что хотел бы услышать его реакцию на предложение передать ВТБ госпакет акций ОСК."Начну с организационного вопроса. Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации", - сказал Путин.
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экономика, втб, владимир путин, андрей костин (банкир)
Экономика, ВТБ, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир)
Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ

Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ Костиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин во время встречи. 10 августа 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин во время встречи. 10 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин во время встречи. 10 августа 2023
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что хотел бы услышать его реакцию на предложение передать ВТБ госпакет акций ОСК.
"Начну с организационного вопроса. Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации", - сказал Путин.
 
ЭкономикаВТБВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)
 
 
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