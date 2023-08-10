https://ria.ru/20230810/vtb-1889230018.html
Организации смогут открыть счет для управления соцвыплатами
Организации смогут открыть счет для управления соцвыплатами - РИА Новости, 10.08.2023
Организации смогут открыть счет для управления соцвыплатами
Российские банки реализуют программы по открытию специальных счетов попечителя для тех граждан, которые не могут самостоятельно распоряжаться деньгами. Теперь... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:05
2023-08-10T11:05
2023-08-10T11:05
россия
втб
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские банки реализуют программы по открытию специальных счетов попечителя для тех граждан, которые не могут самостоятельно распоряжаться деньгами. Теперь средний и малый бизнес (СМБ), оказывающий соцуслуги недееспособным или не полностью дееспособным людям, получил возможность обслуживать выплаты по средствам специально созданного счета, сообщает пресс-служба банка ВТБ. Счет открывается на каждого подопечного учреждений. Оформление такого счета предполагает его бесплатное ведение и бесплатное расчетно-кассовое обслуживание по нему. На него зачисляются алименты, пенсии, пособия, возмещения вреда здоровью и вреда в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства. Расходуются средства социальной организацией на содержание подопечного. "Для учреждений, оказывающих социальные услуги, особенно важна надежность банка, ведь они доверяют им средства своих подопечных", – отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, слова которой цитирует пресс-служба.
https://realty.ria.ru/20230809/vtb-1889042739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб