https://ria.ru/20230810/vtb-1889230018.html

Организации смогут открыть счет для управления соцвыплатами

Организации смогут открыть счет для управления соцвыплатами - РИА Новости, 10.08.2023

Организации смогут открыть счет для управления соцвыплатами

Российские банки реализуют программы по открытию специальных счетов попечителя для тех граждан, которые не могут самостоятельно распоряжаться деньгами. Теперь... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:05

2023-08-10T11:05

2023-08-10T11:05

россия

втб

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские банки реализуют программы по открытию специальных счетов попечителя для тех граждан, которые не могут самостоятельно распоряжаться деньгами. Теперь средний и малый бизнес (СМБ), оказывающий соцуслуги недееспособным или не полностью дееспособным людям, получил возможность обслуживать выплаты по средствам специально созданного счета, сообщает пресс-служба банка ВТБ. Счет открывается на каждого подопечного учреждений. Оформление такого счета предполагает его бесплатное ведение и бесплатное расчетно-кассовое обслуживание по нему. На него зачисляются алименты, пенсии, пособия, возмещения вреда здоровью и вреда в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства. Расходуются средства социальной организацией на содержание подопечного. "Для учреждений, оказывающих социальные услуги, особенно важна надежность банка, ведь они доверяют им средства своих подопечных", – отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, слова которой цитирует пресс-служба.

https://realty.ria.ru/20230809/vtb-1889042739.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб