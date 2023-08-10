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Всего 21 день: в США увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/vsu-1889392964.html
Всего 21 день: в США увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина
Всего 21 день: в США увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина - РИА Новости, 10.08.2023
Всего 21 день: в США увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина
ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T22:42
2023-08-10T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.Он напомнил слова Владимира Путина, ранее заявившего, что безвозвратные потери России в десять раз меньше, чем у вооруженных сил Украины."На некоторых направлениях показатели даже выше. Украина взялась за невыполнимую миссию", — отметил Риттер.ВСУ безуспешно пытаются пробить российскую линию обороны, добавил офицер. При этом их главная проблема, по мнению Риттера, заключается в отсутствии должного военного опыта и необходимых навыков.&quot;Украинцы далеко не самые лучшие бойцы. Многие из тех, кого отправляют на передовую, проходят только 21-дневную базовую подготовку&quot;, — резюмировал онУкраина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул, Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230810/vsu-1889303439.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО
Всего 21 день: в США увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
Он напомнил слова Владимира Путина, ранее заявившего, что безвозвратные потери России в десять раз меньше, чем у вооруженных сил Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Уже прошли подготовку. В США в шоке от неожиданного приказа для ВСУ
Вчера, 15:25
"На некоторых направлениях показатели даже выше. Украина взялась за невыполнимую миссию", — отметил Риттер.
ВСУ безуспешно пытаются пробить российскую линию обороны, добавил офицер. При этом их главная проблема, по мнению Риттера, заключается в отсутствии должного военного опыта и необходимых навыков.
«

"Украинцы далеко не самые лучшие бойцы. Многие из тех, кого отправляют на передовую, проходят только 21-дневную базовую подготовку", — резюмировал он

Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул, Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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