https://ria.ru/20230810/vsu-1889392964.html

Всего 21 день: в США увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина

Всего 21 день: в США увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина - РИА Новости, 10.08.2023

Всего 21 день: в США увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина

ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T22:42

2023-08-10T22:42

2023-08-10T22:42

специальная военная операция на украине

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владимир путин

скотт риттер

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.Он напомнил слова Владимира Путина, ранее заявившего, что безвозвратные потери России в десять раз меньше, чем у вооруженных сил Украины."На некоторых направлениях показатели даже выше. Украина взялась за невыполнимую миссию", — отметил Риттер.ВСУ безуспешно пытаются пробить российскую линию обороны, добавил офицер. При этом их главная проблема, по мнению Риттера, заключается в отсутствии должного военного опыта и необходимых навыков."Украинцы далеко не самые лучшие бойцы. Многие из тех, кого отправляют на передовую, проходят только 21-дневную базовую подготовку", — резюмировал онУкраина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул, Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230810/vsu-1889303439.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато