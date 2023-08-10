https://ria.ru/20230810/vsu-1889321882.html
СМИ: ВСУ попали в неожиданную ловушку на передовой
СМИ: ВСУ попали в неожиданную ловушку на передовой - РИА Новости, 10.08.2023
СМИ: ВСУ попали в неожиданную ловушку на передовой
Североатлантический альянс вынудил ВСУ начать контрнаступление, загнав их в ловушку, написал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:19
2023-08-10T16:19
2023-08-10T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
нато
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс вынудил ВСУ начать контрнаступление, загнав их в ловушку, написал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для Responsible Statecraft."Долгожданное контрнаступление ВСУ буксует, и киевский режим все чаще обвиняет США в том, что те подталкивают к новым атакам, но не поставляют достаточного количества боеприпасов и средств ПВО", — пояснил он.По мнению эксперта, когда украинские войска потерпят поражение, а НАТО не придет на помощь, киевские власти окончательно утратят доверие к западным союзникам и заговорят об ударе в спину.Кроме того, американские политики растягивают конфликт вместо того, чтобы поспособствовать началу переговоров, а это значит, что полноценное восстановление Украины в будущем кажется все менее вероятным, резюмировал Биб.ВСУ 4 июня начали продвижение на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. По данным Минобороны, с начала контрнаступления до конца июля украинская армия потеряла свыше 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889232710.html
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
СМИ: ВСУ попали в неожиданную ловушку на передовой
Экс-аналитик ЦРУ Биб: НАТО подставила Украину, вынудив начать наступление