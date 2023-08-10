https://ria.ru/20230810/vsu-1889303439.html

Уже прошли подготовку. В США в шоке от неожиданного приказа для ВСУ

Уже прошли подготовку. В США в шоке от неожиданного приказа для ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023

Уже прошли подготовку. В США в шоке от неожиданного приказа для ВСУ

Командиры ВСУ все чаще приказывают солдатам сдаваться в плен, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:25

2023-08-10T15:25

2023-08-10T15:48

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Командиры ВСУ все чаще приказывают солдатам сдаваться в плен, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Командиры ВСУ смотрят на свои подразделения и видят, что там по 30, 40, 50 тяжелораненых, а руководство говорит о невозможности эвакуировать их. Наступает момент, когда командир должен принимать решение. Он может позволить им умереть или сказать себе: у меня в подчинении 150, 200 человек, я должен сдаться, потому что не хочу, чтобы они погибли", — отметил военный.Такая тенденция, по мнению спикера, связана с тем, что Россия должным образом обращается с военнопленным, о чем хорошо известно в рядах ВСУ. При этом такое положение дел неизбежно приведет к полному краху украинских войск, предупредил эксперт.По словам офицера, Украина испытывает серьезные проблемы с призывом на военную службу: мужчин насильно заставляют идти на фронт. Кроме того, кадровые военные, которые прошли должную подготовку, практически все уже либо мертвы, либо тяжело ранены, резюмировал Макгрегор.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. По данным Минобороны, с начала контрнаступления до конца июля ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889232710.html

https://ria.ru/20230810/podgotovka-1889189993.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, пентагон, нато