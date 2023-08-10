Венгерский эксперт назвал прорыв российской линии обороны невозможным
Венгерский эксперт Фельди: ВСУ не смогут прорвать российскую линию обороны
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 авг - РИА Новости. Россия на освобожденных ею территориях выстроила серьезную оборонительную систему, прорвать которую киевским войскам нельзя, несмотря на все их попытки, заявил РИА Новости венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фёльди.
"Эту территорию заняла Россия, там выстроили очень серьезную систему обороны, которую нельзя прорвать, хотя и пытаются", - считает собеседник агентства, отмечая, что поэтому "якобы "мирный план" Зеленского – это нонсенс, там нечего обсуждать". По его словам, освобожденная Россией территория, "где, кстати, в большинстве русские по национальности люди, практически невозвратима". "Она не может снова оказаться в Украине", - сказал Фёльди.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.
Фёльди отметил, что переговоры в начале августа в Саудовской Аравии не являлись собственно переговорами о мире, поскольку без России обсуждать эту тему нельзя. "Это собрались представители нескольких стран и обсуждают одну тему, которая началась полтора года назад и которая непосредственно касается двух стран - России и Украины, а косвенно, понятно, и других... Совершенно понятно, что большая часть участников сочла, что так заниматься этим вопросом нельзя, поэтому и не было документа по итогам", - сказал собеседник агентства.
Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".