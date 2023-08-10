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Венгерский эксперт назвал прорыв российской линии обороны невозможным - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/vsu-1889265744.html
Венгерский эксперт назвал прорыв российской линии обороны невозможным
Венгерский эксперт назвал прорыв российской линии обороны невозможным - РИА Новости, 10.08.2023
Венгерский эксперт назвал прорыв российской линии обороны невозможным
Россия на освобожденных ею территориях выстроила серьезную оборонительную систему, прорвать которую киевским войскам нельзя, несмотря на все их попытки, заявил... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:20
2023-08-10T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
венгрия
владимир зеленский
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БУДАПЕШТ, 10 авг - РИА Новости. Россия на освобожденных ею территориях выстроила серьезную оборонительную систему, прорвать которую киевским войскам нельзя, несмотря на все их попытки, заявил РИА Новости венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фёльди. "Эту территорию заняла Россия, там выстроили очень серьезную систему обороны, которую нельзя прорвать, хотя и пытаются", - считает собеседник агентства, отмечая, что поэтому "якобы "мирный план" Зеленского – это нонсенс, там нечего обсуждать". По его словам, освобожденная Россией территория, "где, кстати, в большинстве русские по национальности люди, практически невозвратима". "Она не может снова оказаться в Украине", - сказал Фёльди. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ. Фёльди отметил, что переговоры в начале августа в Саудовской Аравии не являлись собственно переговорами о мире, поскольку без России обсуждать эту тему нельзя. "Это собрались представители нескольких стран и обсуждают одну тему, которая началась полтора года назад и которая непосредственно касается двух стран - России и Украины, а косвенно, понятно, и других... Совершенно понятно, что большая часть участников сочла, что так заниматься этим вопросом нельзя, поэтому и не было документа по итогам", - сказал собеседник агентства. Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, венгрия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Венгрия, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Венгерский эксперт назвал прорыв российской линии обороны невозможным

Венгерский эксперт Фельди: ВСУ не смогут прорвать российскую линию обороны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 авг - РИА Новости. Россия на освобожденных ею территориях выстроила серьезную оборонительную систему, прорвать которую киевским войскам нельзя, несмотря на все их попытки, заявил РИА Новости венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фёльди.
"Эту территорию заняла Россия, там выстроили очень серьезную систему обороны, которую нельзя прорвать, хотя и пытаются", - считает собеседник агентства, отмечая, что поэтому "якобы "мирный план" Зеленского – это нонсенс, там нечего обсуждать". По его словам, освобожденная Россией территория, "где, кстати, в большинстве русские по национальности люди, практически невозвратима". "Она не может снова оказаться в Украине", - сказал Фёльди.
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.
Фёльди отметил, что переговоры в начале августа в Саудовской Аравии не являлись собственно переговорами о мире, поскольку без России обсуждать эту тему нельзя. "Это собрались представители нескольких стран и обсуждают одну тему, которая началась полтора года назад и которая непосредственно касается двух стран - России и Украины, а косвенно, понятно, и других... Совершенно понятно, что большая часть участников сочла, что так заниматься этим вопросом нельзя, поэтому и не было документа по итогам", - сказал собеседник агентства.
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СМИ: ВСУ столкнулись с неимоверной плотностью минных полей при наступлении
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Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
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"Их атака захлебнулась". Как ВСУ проспали российское наступление
28 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВенгрияВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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