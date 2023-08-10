https://ria.ru/20230810/vsu-1889254207.html
Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен
Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен - РИА Новости, 10.08.2023
Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен
Трое украинских военнослужащих переправились через Днепр и сдались в плен российским военным на левобережье Херсонской области, сообщил РИА Новости знакомый с... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:48
2023-08-10T12:48
2023-08-10T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
россия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 авг - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих переправились через Днепр и сдались в плен российским военным на левобережье Херсонской области, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Восьмого августа около 23 часов в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка переплыли на нашу сторону трое военнослужащих ВСУ, с собой имели три автомата АК-74, 360 патронов калибра 5,45 миллиметров к ним, РПГ и три выстрела к нему", - сказал собеседник агентства. На видеозаписи, снятой с использованием тепловизора, зафиксирован момент их задержания. Источник добавил, что сдавшиеся в плен информируют российских военных о местах размещения подразделений их бригады и своих командирах.
https://ria.ru/20230809/plennyy-1889004182.html
украина
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, украина, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен
В Херсонской области трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен