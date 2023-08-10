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Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/vsu-1889254207.html
Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен
Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен - РИА Новости, 10.08.2023
Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен
Трое украинских военнослужащих переправились через Днепр и сдались в плен российским военным на левобережье Херсонской области, сообщил РИА Новости знакомый с... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:48
2023-08-10T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
россия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 авг - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих переправились через Днепр и сдались в плен российским военным на левобережье Херсонской области, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Восьмого августа около 23 часов в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка переплыли на нашу сторону трое военнослужащих ВСУ, с собой имели три автомата АК-74, 360 патронов калибра 5,45 миллиметров к ним, РПГ и три выстрела к нему", - сказал собеседник агентства. На видеозаписи, снятой с использованием тепловизора, зафиксирован момент их задержания. Источник добавил, что сдавшиеся в плен информируют российских военных о местах размещения подразделений их бригады и своих командирах.
https://ria.ru/20230809/plennyy-1889004182.html
украина
россия
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безопасность, вооруженные силы украины, украина, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

В Херсонской области трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 авг - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих переправились через Днепр и сдались в плен российским военным на левобережье Херсонской области, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
"Восьмого августа около 23 часов в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка переплыли на нашу сторону трое военнослужащих ВСУ, с собой имели три автомата АК-74, 360 патронов калибра 5,45 миллиметров к ним, РПГ и три выстрела к нему", - сказал собеседник агентства.
На видеозаписи, снятой с использованием тепловизора, зафиксирован момент их задержания.
Источник добавил, что сдавшиеся в плен информируют российских военных о местах размещения подразделений их бригады и своих командирах.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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