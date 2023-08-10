https://ria.ru/20230810/vsu-1889254207.html

Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен - РИА Новости, 10.08.2023

Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

Трое украинских военнослужащих переправились через Днепр и сдались в плен российским военным на левобережье Херсонской области, сообщил РИА Новости знакомый с... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:48

2023-08-10T12:48

2023-08-10T12:48

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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россия

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 авг - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих переправились через Днепр и сдались в плен российским военным на левобережье Херсонской области, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Восьмого августа около 23 часов в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка переплыли на нашу сторону трое военнослужащих ВСУ, с собой имели три автомата АК-74, 360 патронов калибра 5,45 миллиметров к ним, РПГ и три выстрела к нему", - сказал собеседник агентства. На видеозаписи, снятой с использованием тепловизора, зафиксирован момент их задержания. Источник добавил, что сдавшиеся в плен информируют российских военных о местах размещения подразделений их бригады и своих командирах.

https://ria.ru/20230809/plennyy-1889004182.html

украина

россия

херсонская область

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Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы украины, украина, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр