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СМИ: украинские военные были вынуждены поменять тактику наступления - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/vsu-1889246206.html
СМИ: украинские военные были вынуждены поменять тактику наступления
СМИ: украинские военные были вынуждены поменять тактику наступления - РИА Новости, 10.08.2023
СМИ: украинские военные были вынуждены поменять тактику наступления
Украине пришлось поменять тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются, сообщает издание Politico со ссылкой на советника министра обороны... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:16
2023-08-10T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украине пришлось поменять тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются, сообщает издание Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака. "Сак признал, что киевские силы изменили свою тактику, чтобы защитить войска и сохранить технику, что увеличило сроки возможного прорыва", - говорится в сообщении газеты. По словам советника министра, никто не прогнозирует конкретные сроки операций в рамках контрнаступления. "Ситуация тяжелая, но самое важное то, что инициатива на нашей стороне", - добавил он. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889232710.html
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889190892.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинские военные были вынуждены поменять тактику наступления

Politico: сроки наступления ВСУ увеличиваются из-за вынужденной смены тактики

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украине пришлось поменять тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются, сообщает издание Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.
"Сак признал, что киевские силы изменили свою тактику, чтобы защитить войска и сохранить технику, что увеличило сроки возможного прорыва", - говорится в сообщении газеты. По словам советника министра, никто не прогнозирует конкретные сроки операций в рамках контрнаступления. "Ситуация тяжелая, но самое важное то, что инициатива на нашей стороне", - добавил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Две границы. Снайпер ВСУ раскрыл шокирующую правду
11:15
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Балицкий заявил, что ВСУ не дошли даже до первой линии обороны
04:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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