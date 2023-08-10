https://ria.ru/20230810/vsu-1889246206.html

СМИ: украинские военные были вынуждены поменять тактику наступления

СМИ: украинские военные были вынуждены поменять тактику наступления - РИА Новости, 10.08.2023

СМИ: украинские военные были вынуждены поменять тактику наступления

Украине пришлось поменять тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются, сообщает издание Politico со ссылкой на советника министра обороны... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:16

2023-08-10T12:16

2023-08-10T12:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украине пришлось поменять тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются, сообщает издание Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака. "Сак признал, что киевские силы изменили свою тактику, чтобы защитить войска и сохранить технику, что увеличило сроки возможного прорыва", - говорится в сообщении газеты. По словам советника министра, никто не прогнозирует конкретные сроки операций в рамках контрнаступления. "Ситуация тяжелая, но самое важное то, что инициатива на нашей стороне", - добавил он. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889232710.html

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889190892.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр