https://ria.ru/20230810/vozgoranie-1889357589.html

В новостройке в центре Москвы произошло возгорание

В новостройке в центре Москвы произошло возгорание - РИА Новости, 10.08.2023

В новостройке в центре Москвы произошло возгорание

Возгорание произошло в новостройке на Зубовской улице в центре Москвы, площадь пожара устанавливается, сведений о пострадавших не поступало, рассказал РИА... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T18:34

2023-08-10T18:34

2023-08-10T19:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в новостройке на Зубовской улице в центре Москвы, площадь пожара устанавливается, сведений о пострадавших не поступало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В центральном районе Москвы на Зубовской улице произошло возгорание в новостройке на Зубовской улице, дом 7. Площадь пожара и его причины устанавливаются. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства."Незначительное возгорание на кровле было потушено до приезда пожарных", – сказал РИА Новости представитель девелопера жилого комплекса.

https://ria.ru/20230706/pozhar-1882683666.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожарные на месте возгорания кровли новостройки в центре Москвы Возгорание произошло в новостройке на Зубовской улице в центре Москвы, площадь пожара устанавливается, сведений о пострадавших не поступало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. 2023-08-10T18:34 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва