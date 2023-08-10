https://ria.ru/20230810/vozgoranie-1889357589.html
В новостройке в центре Москвы произошло возгорание
В новостройке в центре Москвы произошло возгорание - РИА Новости, 10.08.2023
В новостройке в центре Москвы произошло возгорание
Возгорание произошло в новостройке на Зубовской улице в центре Москвы, площадь пожара устанавливается, сведений о пострадавших не поступало, рассказал РИА... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:34
2023-08-10T18:34
2023-08-10T19:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в новостройке на Зубовской улице в центре Москвы, площадь пожара устанавливается, сведений о пострадавших не поступало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В центральном районе Москвы на Зубовской улице произошло возгорание в новостройке на Зубовской улице, дом 7. Площадь пожара и его причины устанавливаются. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства."Незначительное возгорание на кровле было потушено до приезда пожарных", – сказал РИА Новости представитель девелопера жилого комплекса.
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Пожарные на месте возгорания кровли новостройки в центре Москвы
Возгорание произошло в новостройке на Зубовской улице в центре Москвы, площадь пожара устанавливается, сведений о пострадавших не поступало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2023-08-10T18:34
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РИА Новости
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происшествия, москва
В новостройке в центре Москвы произошло возгорание
В центре Москвы на Зубовской улице произошло возгорание кровли новостройки