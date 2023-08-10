https://ria.ru/20230810/volozh-1889378626.html

Гагин раскритиковал поступок сооснователя "Яндекса" Воложа

Гагин раскритиковал поступок сооснователя "Яндекса" Воложа - РИА Новости, 10.08.2023

Гагин раскритиковал поступок сооснователя "Яндекса" Воложа

Советник врио главы ДНР Ян Гагин, оценивая заявление одного из основателей "Яндекса" Аркадия Воложа, в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что таких людей... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T20:23

2023-08-10T20:23

2023-08-10T20:23

ян гагин

яндекс

аркадий волож

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин, оценивая заявление одного из основателей "Яндекса" Аркадия Воложа, в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что таких людей нужно называть не иноагентами, а предателями и заводить против них уголовные дела. В четверг представители бизнесмена распространили текст заявления Воложа, в котором тот выразил несогласие с проведением специальной военной операции. Он отметил, что с 2014 года не живет в РФ, а его история с "Яндексом" закончена. Гагин отметил, что такие люди есть как среди бизнесменов, так и среди творческой интеллигенции. "На мой взгляд, это стоит квалифицировать как измену Родине исключительно, потому что все эти люди получили свои деньги, свою известность, всю свою жизнь они жили здесь, и они от этой страны, от моей страны получили все. А сейчас они ее просто предают. Поэтому не стоит их называть иноагентами. Их надо называть по-честному просто предателями и относиться к ним соответствующим образом. В отношении многих из них, я считаю, стоит возбудить уголовные дела", - сказал Гагин, пояснив, что кто-то слушает таких людей, кто-то повторяет за ними, что очень вредно. Советник врио главы ДНР заявил, что Волож все свои деньги заработал в России. "На что ему жаловаться? Он получил здесь образование, он здесь вырос, он заработал свой капитал, но, видимо, часть его бизнеса находится за рубежом, что делает его несколько зависимым от иностранных партнеров, которые диктуют ему, что говорить. Видимо, он просто взвесил для себя, что ему выгоднее получать деньги от госдепа, от какой-то страны из блока НАТО, чтобы просто оставаться на плаву", - считает Гагин.

https://ria.ru/20230810/volozh-1889290846.html

https://ria.ru/20221230/volozh-1842465717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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