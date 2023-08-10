https://ria.ru/20230810/volozh-1889290846.html
Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой
Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой - РИА Новости, 10.08.2023
Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой
Один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож создал в России бизнес, пользуясь поддержкой государства, он мог бы войти в историю как создатель выдающейся... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:49
2023-08-10T14:49
2023-08-10T14:54
технологии
россия
аркадий волож
леонид слуцкий (политик)
лдпр
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828262673_0:97:3217:1907_1920x0_80_0_0_e9b7e6cb095ef5a3671fed1854288277.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож создал в России бизнес, пользуясь поддержкой государства, он мог бы войти в историю как создатель выдающейся IT-компании, но после того как покинул страну, где заработал миллиарды, стал даже не диссидентом, а предателем и "беглецом за выгодой", заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В четверг представители бизнесмена распространили текст заявления Воложа, в котором тот выразил несогласие с проведением специальной военной операции. Он отметил, что с 2014 года не живет в стране, а его история с "Яндексом" закончена. "Россия - свободная страна, и именно поэтому Аркадий Волож смог построить здесь огромный многомиллиардный бизнес, получая поддержку государства и сохраняя голландскую прописку. А когда захотел, смог уехать из России. И точно так же может сейчас называть себя хоть казахстанским, хоть израильским, хоть марсианским бизнесменом. Но и нам никто не запретит высказать свое мнение о нем", - заявил Слуцкий. Он отметил, что Волож заработал миллиарды в России, все продал и спустя год из-за границы совершил "такой каминг-аут". В этом нет ничего диссидентского, это "банальный эгоизм и выгода", так поступали и некоторые другие бизнесмены, отметил парламентарий. "Яндекс" - это выдающийся технологичный продукт, одно из передовых IT-предприятий в России. Он был, есть и будет. И именно его создателем мог войти в историю Аркадий Волож. А войдет очередным предателем", - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20220603/volozh-1793011234.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828262673_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_04e03f0744d5b6d8724bb12bceaf50e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, аркадий волож, леонид слуцкий (политик), лдпр, яндекс
Технологии, Россия, Аркадий Волож, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Яндекс
Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой
Слуцкий: Волож мог бы войти в историю, а стал беглецом за выгодой
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож создал в России бизнес, пользуясь поддержкой государства, он мог бы войти в историю как создатель выдающейся IT-компании, но после того как покинул страну, где заработал миллиарды, стал даже не диссидентом, а предателем и "беглецом за выгодой", заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
В четверг представители бизнесмена распространили текст заявления Воложа, в котором тот выразил несогласие с проведением специальной военной операции. Он отметил, что с 2014 года не живет в стране, а его история с "Яндексом" закончена.
"Россия - свободная страна, и именно поэтому Аркадий Волож смог построить здесь огромный многомиллиардный бизнес, получая поддержку государства и сохраняя голландскую прописку. А когда захотел, смог уехать из России. И точно так же может сейчас называть себя хоть казахстанским, хоть израильским, хоть марсианским бизнесменом. Но и нам никто не запретит высказать свое мнение о нем", - заявил Слуцкий.
Он отметил, что Волож заработал миллиарды в России, все продал и спустя год из-за границы совершил "такой каминг-аут". В этом нет ничего диссидентского, это "банальный эгоизм и выгода", так поступали и некоторые другие бизнесмены, отметил парламентарий.
"Яндекс" - это выдающийся технологичный продукт, одно из передовых IT-предприятий в России. Он был, есть и будет. И именно его создателем мог войти в историю Аркадий Волож. А войдет очередным предателем", - сказал Слуцкий.