https://ria.ru/20230810/volozh-1889290846.html

Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой

Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой - РИА Новости, 10.08.2023

Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой

Один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож создал в России бизнес, пользуясь поддержкой государства, он мог бы войти в историю как создатель выдающейся... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:49

2023-08-10T14:49

2023-08-10T14:54

технологии

россия

аркадий волож

леонид слуцкий (политик)

лдпр

яндекс

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож создал в России бизнес, пользуясь поддержкой государства, он мог бы войти в историю как создатель выдающейся IT-компании, но после того как покинул страну, где заработал миллиарды, стал даже не диссидентом, а предателем и "беглецом за выгодой", заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В четверг представители бизнесмена распространили текст заявления Воложа, в котором тот выразил несогласие с проведением специальной военной операции. Он отметил, что с 2014 года не живет в стране, а его история с "Яндексом" закончена. "Россия - свободная страна, и именно поэтому Аркадий Волож смог построить здесь огромный многомиллиардный бизнес, получая поддержку государства и сохраняя голландскую прописку. А когда захотел, смог уехать из России. И точно так же может сейчас называть себя хоть казахстанским, хоть израильским, хоть марсианским бизнесменом. Но и нам никто не запретит высказать свое мнение о нем", - заявил Слуцкий. Он отметил, что Волож заработал миллиарды в России, все продал и спустя год из-за границы совершил "такой каминг-аут". В этом нет ничего диссидентского, это "банальный эгоизм и выгода", так поступали и некоторые другие бизнесмены, отметил парламентарий. "Яндекс" - это выдающийся технологичный продукт, одно из передовых IT-предприятий в России. Он был, есть и будет. И именно его создателем мог войти в историю Аркадий Волож. А войдет очередным предателем", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20220603/volozh-1793011234.html

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технологии, россия, аркадий волож, леонид слуцкий (политик), лдпр, яндекс