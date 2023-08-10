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Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой - РИА Новости, 10.08.2023
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14:49 10.08.2023 (обновлено: 14:54 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/volozh-1889290846.html
Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой
Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой - РИА Новости, 10.08.2023
Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой
Один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож создал в России бизнес, пользуясь поддержкой государства, он мог бы войти в историю как создатель выдающейся... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:49
2023-08-10T14:54
технологии
россия
аркадий волож
леонид слуцкий (политик)
лдпр
яндекс
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож создал в России бизнес, пользуясь поддержкой государства, он мог бы войти в историю как создатель выдающейся IT-компании, но после того как покинул страну, где заработал миллиарды, стал даже не диссидентом, а предателем и "беглецом за выгодой", заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В четверг представители бизнесмена распространили текст заявления Воложа, в котором тот выразил несогласие с проведением специальной военной операции. Он отметил, что с 2014 года не живет в стране, а его история с "Яндексом" закончена. "Россия - свободная страна, и именно поэтому Аркадий Волож смог построить здесь огромный многомиллиардный бизнес, получая поддержку государства и сохраняя голландскую прописку. А когда захотел, смог уехать из России. И точно так же может сейчас называть себя хоть казахстанским, хоть израильским, хоть марсианским бизнесменом. Но и нам никто не запретит высказать свое мнение о нем", - заявил Слуцкий. Он отметил, что Волож заработал миллиарды в России, все продал и спустя год из-за границы совершил "такой каминг-аут". В этом нет ничего диссидентского, это "банальный эгоизм и выгода", так поступали и некоторые другие бизнесмены, отметил парламентарий. "Яндекс" - это выдающийся технологичный продукт, одно из передовых IT-предприятий в России. Он был, есть и будет. И именно его создателем мог войти в историю Аркадий Волож. А войдет очередным предателем", - сказал Слуцкий.
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технологии, россия, аркадий волож, леонид слуцкий (политик), лдпр, яндекс
Технологии, Россия, Аркадий Волож, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Яндекс
Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой

Слуцкий: Волож мог бы войти в историю, а стал беглецом за выгодой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАркадий Волож
Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Аркадий Волож. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож создал в России бизнес, пользуясь поддержкой государства, он мог бы войти в историю как создатель выдающейся IT-компании, но после того как покинул страну, где заработал миллиарды, стал даже не диссидентом, а предателем и "беглецом за выгодой", заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
В четверг представители бизнесмена распространили текст заявления Воложа, в котором тот выразил несогласие с проведением специальной военной операции. Он отметил, что с 2014 года не живет в стране, а его история с "Яндексом" закончена.
"Россия - свободная страна, и именно поэтому Аркадий Волож смог построить здесь огромный многомиллиардный бизнес, получая поддержку государства и сохраняя голландскую прописку. А когда захотел, смог уехать из России. И точно так же может сейчас называть себя хоть казахстанским, хоть израильским, хоть марсианским бизнесменом. Но и нам никто не запретит высказать свое мнение о нем", - заявил Слуцкий.
Генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Биография Аркадия Воложа
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Он отметил, что Волож заработал миллиарды в России, все продал и спустя год из-за границы совершил "такой каминг-аут". В этом нет ничего диссидентского, это "банальный эгоизм и выгода", так поступали и некоторые другие бизнесмены, отметил парламентарий.
"Яндекс" - это выдающийся технологичный продукт, одно из передовых IT-предприятий в России. Он был, есть и будет. И именно его создателем мог войти в историю Аркадий Волож. А войдет очередным предателем", - сказал Слуцкий.
 
ТехнологииРоссияАркадий ВоложЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРЯндекс
 
 
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