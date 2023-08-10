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Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима, заявили в МИД - РИА Новости, 10.08.2023
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10:58 10.08.2023 (обновлено: 10:59 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/vizy-1889228055.html
Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима, заявили в МИД
Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима, заявили в МИД - РИА Новости, 10.08.2023
Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима, заявили в МИД
Россия и Китай постоянно обсуждают вопрос упрощения визового режима, заявил заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:58
2023-08-10T10:59
россия
китай
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия и Китай постоянно обсуждают вопрос упрощения визового режима, заявил заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский. "Вопрос упрощения визового режима находится на постоянном контроле с обеих сторон", - сказал Голубовский в ходе церемонии официального открытия китайского визового центра в Москве. Он отметил, что регулярно проходят рабочие встречи с представителями посольства КНР, на которых стороны обсуждают "меры, которые позволят дальше продвигаться по этому направлению". "Надеюсь, что в скором времени и в других городах, где есть китайские консульства, появятся такие визовые центры, которые позволят без проблем подавать документы и получать визы", - заключил дипломат.
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россия, китай, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Китай, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима, заявили в МИД

Замглавы департамента МИД: Россия и КНР постоянно обсуждают упрощение визового режима

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура
Пассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия и Китай постоянно обсуждают вопрос упрощения визового режима, заявил заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский.
"Вопрос упрощения визового режима находится на постоянном контроле с обеих сторон", - сказал Голубовский в ходе церемонии официального открытия китайского визового центра в Москве.
Он отметил, что регулярно проходят рабочие встречи с представителями посольства КНР, на которых стороны обсуждают "меры, которые позволят дальше продвигаться по этому направлению".
"Надеюсь, что в скором времени и в других городах, где есть китайские консульства, появятся такие визовые центры, которые позволят без проблем подавать документы и получать визы", - заключил дипломат.
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