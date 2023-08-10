https://ria.ru/20230810/vizy-1889228055.html

Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима, заявили в МИД

Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима, заявили в МИД - РИА Новости, 10.08.2023

Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима, заявили в МИД

Россия и Китай постоянно обсуждают вопрос упрощения визового режима, заявил заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:58

2023-08-10T10:58

2023-08-10T10:59

россия

китай

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия и Китай постоянно обсуждают вопрос упрощения визового режима, заявил заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский. "Вопрос упрощения визового режима находится на постоянном контроле с обеих сторон", - сказал Голубовский в ходе церемонии официального открытия китайского визового центра в Москве. Он отметил, что регулярно проходят рабочие встречи с представителями посольства КНР, на которых стороны обсуждают "меры, которые позволят дальше продвигаться по этому направлению". "Надеюсь, что в скором времени и в других городах, где есть китайские консульства, появятся такие визовые центры, которые позволят без проблем подавать документы и получать визы", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20230810/kitay-1889154859.html

россия

китай

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире