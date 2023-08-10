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Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима, заявили в МИД
Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима, заявили в МИД - РИА Новости, 10.08.2023
Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима, заявили в МИД
Россия и Китай постоянно обсуждают вопрос упрощения визового режима, заявил заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:58
2023-08-10T10:58
2023-08-10T10:59
россия
китай
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия и Китай постоянно обсуждают вопрос упрощения визового режима, заявил заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский. "Вопрос упрощения визового режима находится на постоянном контроле с обеих сторон", - сказал Голубовский в ходе церемонии официального открытия китайского визового центра в Москве. Он отметил, что регулярно проходят рабочие встречи с представителями посольства КНР, на которых стороны обсуждают "меры, которые позволят дальше продвигаться по этому направлению". "Надеюсь, что в скором времени и в других городах, где есть китайские консульства, появятся такие визовые центры, которые позволят без проблем подавать документы и получать визы", - заключил дипломат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Китай, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима, заявили в МИД
Замглавы департамента МИД: Россия и КНР постоянно обсуждают упрощение визового режима
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия и Китай постоянно обсуждают вопрос упрощения визового режима, заявил заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский.
"Вопрос упрощения визового режима находится на постоянном контроле с обеих сторон", - сказал Голубовский в ходе церемонии официального открытия китайского визового центра в Москве
.
Он отметил, что регулярно проходят рабочие встречи с представителями посольства КНР, на которых стороны обсуждают "меры, которые позволят дальше продвигаться по этому направлению".
"Надеюсь, что в скором времени и в других городах, где есть китайские консульства, появятся такие визовые центры, которые позволят без проблем подавать документы и получать визы", - заключил дипломат.
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