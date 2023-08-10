https://ria.ru/20230810/viktorenko-1889226948.html

Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко

Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко - РИА Новости, 10.08.2023

Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко

Советский и российский космонавт Александр Викторенко, принимавший участие в испытаниях "космического мотоцикла" - средства передвижения космонавтов в открытом... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:55

2023-08-10T10:55

2023-08-10T10:55

космос - риа наука

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Советский и российский космонавт Александр Викторенко, принимавший участие в испытаниях "космического мотоцикла" - средства передвижения космонавтов в открытом космосе, скончался на 77-году жизни, сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. "С прискорбием сообщаем, что советский и российский космонавт Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет", - сказал представитель ЦПК. Александр Викторенко родился 29 марта 1947 года в селе Ольгинка в Казахской ССР. Он окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего служил старшим летчиком, командиром корабля, летчиком морского ракетоносного авиационного полка. Викторенко был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС в 1978 году. В 1987-1995 годах совершил четыре полета в космос и пробыл там почти 490 суток. Он провел шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью около 20 часов. Во время выхода, который Викторенко проводил с Александром Серебровым, была впервые испытана установка для перемещения космонавтов в открытом космосе (средство перемещения космонавта, СПК), также известное, как "космический мотоцикл".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, центр подготовки космонавтов