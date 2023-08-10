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Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко - РИА Новости, 10.08.2023
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10:55 10.08.2023
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Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко
Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко - РИА Новости, 10.08.2023
Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко
Советский и российский космонавт Александр Викторенко, принимавший участие в испытаниях "космического мотоцикла" - средства передвижения космонавтов в открытом... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:55
2023-08-10T10:55
космос - риа наука
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Советский и российский космонавт Александр Викторенко, принимавший участие в испытаниях "космического мотоцикла" - средства передвижения космонавтов в открытом космосе, скончался на 77-году жизни, сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. "С прискорбием сообщаем, что советский и российский космонавт Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет", - сказал представитель ЦПК. Александр Викторенко родился 29 марта 1947 года в селе Ольгинка в Казахской ССР. Он окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего служил старшим летчиком, командиром корабля, летчиком морского ракетоносного авиационного полка. Викторенко был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС в 1978 году. В 1987-1995 годах совершил четыре полета в космос и пробыл там почти 490 суток. Он провел шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью около 20 часов. Во время выхода, который Викторенко проводил с Александром Серебровым, была впервые испытана установка для перемещения космонавтов в открытом космосе (средство перемещения космонавта, СПК), также известное, как "космический мотоцикл".
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космос - риа наука, центр подготовки космонавтов
Космос - РИА Наука, Центр подготовки космонавтов
Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко

Космонавт Викторенко, испытывавший "космический мотоцикл", умер на 77-м году жизни

© РИА Новости / Пушкарев | Перейти в медиабанкАлександр Викторенко - летчик-космонавт
Александр Викторенко - летчик-космонавт - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Пушкарев
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Александр Викторенко - летчик-космонавт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Советский и российский космонавт Александр Викторенко, принимавший участие в испытаниях "космического мотоцикла" - средства передвижения космонавтов в открытом космосе, скончался на 77-году жизни, сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
"С прискорбием сообщаем, что советский и российский космонавт Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет", - сказал представитель ЦПК.
Александр Викторенко родился 29 марта 1947 года в селе Ольгинка в Казахской ССР. Он окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего служил старшим летчиком, командиром корабля, летчиком морского ракетоносного авиационного полка.
Викторенко был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС в 1978 году. В 1987-1995 годах совершил четыре полета в космос и пробыл там почти 490 суток. Он провел шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью около 20 часов. Во время выхода, который Викторенко проводил с Александром Серебровым, была впервые испытана установка для перемещения космонавтов в открытом космосе (средство перемещения космонавта, СПК), также известное, как "космический мотоцикл".
 
Космос - РИА НаукаЦентр подготовки космонавтов
 
 
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