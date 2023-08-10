https://ria.ru/20230810/valyuty-1889287227.html

Глава ВТБ назвал преимущество цифровых валют

Глава ВТБ назвал преимущество цифровых валют - РИА Новости, 10.08.2023

Глава ВТБ назвал преимущество цифровых валют

ВТБ считает, что цифровые валюты ускорят переход в расчеты на национальные валюты с дружественными странами, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:36

2023-08-10T14:36

2023-08-10T15:10

экономика

андрей костин (банкир)

втб

владимир путин

технологии

китай

персидский залив

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВТБ считает, что цифровые валюты ускорят переход в расчеты на национальные валюты с дружественными странами, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Большие возможности предоставляют, конечно, новые цифровые технологии. Запускается цифровой рубль под руководством Центрального банка, 13 банков участвуют в этом – это уже не эксперимент, это уже, в общем-то, внедрение в практику цифрового рубля. Мы знаем, что существует цифровой юань. Вот на этой базе мы тоже – думаю, что это будет большой шаг вперед в продвижении наших двусторонних расчётов", - сказал банкир.Он добавил, что такие же цифровые системы постепенно создаются и разрабатываются другими странами. "Поэтому я думаю, что в этом и следующем году мы будем наблюдать бурный переход на расчеты в национальных валютах в странах, как мы называем, Глобального Юга, – то есть в развивающихся государствах, государствах дружественных к нам на сегодня. И мы над этим, конечно, работаем очень плотно", - добавил он.При этом, по словам Костина, крупнейший партнер России – это Китай. "И с ним надо работать на всех уровнях, и на высоком политическом уровне. Но там тоже есть движение, в том числе и по линии наших центробанков", - отметил он.На встрече с президентом Костин рассказал также о предложении ВТБ создать расчётно-депозитарный хаб на смену Euroclear, который скомпрометировал себя, заморозив огромные средства, в том числе российских граждан. По его словам, государства Персидского залива готовы у себя размещать такие хабы.Банкир отметил также, что в последние месяцы наблюдается очень активное развитие двусторонних расчётов. Причём, по его словам, если на первоначальном этапе главным инициатором этих процессов была Россия, то сейчас они уже пошли вне связи с РФ, например, в крупнейших государствах Азии, таких как Китай, Индия, Индонезия, в арабских странах, особенно Персидского залива."И на саммите Россия – Африка мы имели много контактов с африканскими представителями, они тоже нам рассказывали, что и в Африке эти процессы пошли, и африканские страны начинают рассчитываться между собой в национальных валютах и, что важно, создают новую инфраструктуру. В частности, на замену SWIFT приходят системы, которые заменяют его и создаются самими этими странами. Думаю, одна из наших задач сегодня – совместить эти системы", - сообщил Костин. Кроме того, по его словам, устанавливаются прямые корреспондентские счета между банками, расчеты уже идут в национальных валютах.

https://ria.ru/20230731/rubl-1884313690.html

китай

персидский залив

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экономика, андрей костин (банкир), втб, владимир путин, технологии, китай, персидский залив