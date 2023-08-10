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Глава ВТБ назвал преимущество цифровых валют - РИА Новости, 10.08.2023
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14:36 10.08.2023 (обновлено: 15:10 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/valyuty-1889287227.html
Глава ВТБ назвал преимущество цифровых валют
Глава ВТБ назвал преимущество цифровых валют - РИА Новости, 10.08.2023
Глава ВТБ назвал преимущество цифровых валют
ВТБ считает, что цифровые валюты ускорят переход в расчеты на национальные валюты с дружественными странами, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:36
2023-08-10T15:10
экономика
андрей костин (банкир)
втб
владимир путин
технологии
китай
персидский залив
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВТБ считает, что цифровые валюты ускорят переход в расчеты на национальные валюты с дружественными странами, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Большие возможности предоставляют, конечно, новые цифровые технологии. Запускается цифровой рубль под руководством Центрального банка, 13 банков участвуют в этом – это уже не эксперимент, это уже, в общем-то, внедрение в практику цифрового рубля. Мы знаем, что существует цифровой юань. Вот на этой базе мы тоже – думаю, что это будет большой шаг вперед в продвижении наших двусторонних расчётов", - сказал банкир.Он добавил, что такие же цифровые системы постепенно создаются и разрабатываются другими странами. "Поэтому я думаю, что в этом и следующем году мы будем наблюдать бурный переход на расчеты в национальных валютах в странах, как мы называем, Глобального Юга, – то есть в развивающихся государствах, государствах дружественных к нам на сегодня. И мы над этим, конечно, работаем очень плотно", - добавил он.При этом, по словам Костина, крупнейший партнер России – это Китай. "И с ним надо работать на всех уровнях, и на высоком политическом уровне. Но там тоже есть движение, в том числе и по линии наших центробанков", - отметил он.На встрече с президентом Костин рассказал также о предложении ВТБ создать расчётно-депозитарный хаб на смену Euroclear, который скомпрометировал себя, заморозив огромные средства, в том числе российских граждан. По его словам, государства Персидского залива готовы у себя размещать такие хабы.Банкир отметил также, что в последние месяцы наблюдается очень активное развитие двусторонних расчётов. Причём, по его словам, если на первоначальном этапе главным инициатором этих процессов была Россия, то сейчас они уже пошли вне связи с РФ, например, в крупнейших государствах Азии, таких как Китай, Индия, Индонезия, в арабских странах, особенно Персидского залива."И на саммите Россия – Африка мы имели много контактов с африканскими представителями, они тоже нам рассказывали, что и в Африке эти процессы пошли, и африканские страны начинают рассчитываться между собой в национальных валютах и, что важно, создают новую инфраструктуру. В частности, на замену SWIFT приходят системы, которые заменяют его и создаются самими этими странами. Думаю, одна из наших задач сегодня – совместить эти системы", - сообщил Костин. Кроме того, по его словам, устанавливаются прямые корреспондентские счета между банками, расчеты уже идут в национальных валютах.
https://ria.ru/20230731/rubl-1884313690.html
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экономика, андрей костин (банкир), втб, владимир путин, технологии, китай, персидский залив
Экономика, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Владимир Путин, Технологии, Китай, Персидский залив
Глава ВТБ назвал преимущество цифровых валют

Глава ВТБ Костин: цифровой рубль ускорит переход на расчеты в нацвалютах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Логотип цифрового рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВТБ считает, что цифровые валюты ускорят переход в расчеты на национальные валюты с дружественными странами, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Большие возможности предоставляют, конечно, новые цифровые технологии. Запускается цифровой рубль под руководством Центрального банка, 13 банков участвуют в этом – это уже не эксперимент, это уже, в общем-то, внедрение в практику цифрового рубля. Мы знаем, что существует цифровой юань. Вот на этой базе мы тоже – думаю, что это будет большой шаг вперед в продвижении наших двусторонних расчётов", - сказал банкир.
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Он добавил, что такие же цифровые системы постепенно создаются и разрабатываются другими странами. "Поэтому я думаю, что в этом и следующем году мы будем наблюдать бурный переход на расчеты в национальных валютах в странах, как мы называем, Глобального Юга, – то есть в развивающихся государствах, государствах дружественных к нам на сегодня. И мы над этим, конечно, работаем очень плотно", - добавил он.
При этом, по словам Костина, крупнейший партнер России – это Китай. "И с ним надо работать на всех уровнях, и на высоком политическом уровне. Но там тоже есть движение, в том числе и по линии наших центробанков", - отметил он.
На встрече с президентом Костин рассказал также о предложении ВТБ создать расчётно-депозитарный хаб на смену Euroclear, который скомпрометировал себя, заморозив огромные средства, в том числе российских граждан. По его словам, государства Персидского залива готовы у себя размещать такие хабы.
Банкир отметил также, что в последние месяцы наблюдается очень активное развитие двусторонних расчётов. Причём, по его словам, если на первоначальном этапе главным инициатором этих процессов была Россия, то сейчас они уже пошли вне связи с РФ, например, в крупнейших государствах Азии, таких как Китай, Индия, Индонезия, в арабских странах, особенно Персидского залива.
"И на саммите Россия – Африка мы имели много контактов с африканскими представителями, они тоже нам рассказывали, что и в Африке эти процессы пошли, и африканские страны начинают рассчитываться между собой в национальных валютах и, что важно, создают новую инфраструктуру. В частности, на замену SWIFT приходят системы, которые заменяют его и создаются самими этими странами. Думаю, одна из наших задач сегодня – совместить эти системы", - сообщил Костин. Кроме того, по его словам, устанавливаются прямые корреспондентские счета между банками, расчеты уже идут в национальных валютах.
 
ЭкономикаАндрей Костин (банкир)ВТБВладимир ПутинТехнологииКитайПерсидский залив
 
 
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