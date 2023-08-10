https://ria.ru/20230810/ukraina-1889334682.html

Украина стала страной номер один по черной трансплантологии, заявили в ГД

Украина стала страной номер один по черной трансплантологии, заявили в ГД - РИА Новости, 10.08.2023

Украина стала страной номер один по черной трансплантологии, заявили в ГД

Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:05

2023-08-10T17:05

2023-08-10T17:05

в мире

украина

анна кузнецова

госдума рф

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_775d736bc8712763cb8abea3758b0056.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила в Telegram-канале, что Украина является страной номер один в мире по черной трансплантологии. "Сегодня Украина – страна № 1 по черной трансплантологии – объем этой индустрии 2 млрд долларов", - написала Кузнецова. Она отметила, что преступления Киева прикрываются законами, которые принимает Верховная Рада Украины. "В 2021 году Рада разрешила проводить изъятие органов без согласия донора или его родных. Теперь такое согласие может дать врач, начальник военной части или любой посторонний, кто будет готов обеспечить похороны донору", - написала она. Парламентарий уточнила, что в том же году и частным клиникам разрешили делать такие операции, а процедуры получения медицинских лицензий упростили, позже операции по трансплантологии освободили от НДС. Кузнецова добавила, что общественность заставила Верховную Раду внести законопроект о запрете проводить изъятие органов у погибших военных, но от этого проблема не исчезла, ведь "погибших военных массово записывают в пропавших без вести, которых уже, по данным ВСУ, более 17 тыс. При этом множится количество безымянных могил, а мониторинговые миссии ОБСЕ ежегодно находят братские захоронения с изъятыми органами". По мнению парламентария, к черной трансплантологии могут быть причастны представители частных армий, которые воюют на Украине. Кузнецова сообщила, что комиссия выяснила факт о прекращении европейскими организациями рассмотрения дел по черной трансплантологии после переворота на Украине в 2014 году. "В материалах судебного дела есть факты причастности Киевского института трансплантологии и хирургии имени Шалимова к этим преступлениям", - отметила она. Вице-спикер заключила, что вся мировая общественность борется с черной трансплантологией, но не Киев, которым правят преступники, не собирающиеся следовать международному праву. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии, Киев покрывает кровавый бизнес и потворствует ему.

https://ria.ru/20230805/ukraina-1887744481.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887953935.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, анна кузнецова, госдума рф, верховная рада украины