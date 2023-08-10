https://ria.ru/20230810/ukraina-1889305703.html

Украина прекратила действие соглашения с Россией о защите инвестиций

Украина прекратила действие соглашения с Россией о защите инвестиций - РИА Новости, 10.08.2023

Украина прекратила действие соглашения с Россией о защите инвестиций

Верховная Рада в четверг проголосовала за прекращение действия соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщил украинский... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:32

2023-08-10T15:32

2023-08-10T15:32

украина

россия

экономика

верховная рада украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Верховная Рада в четверг проголосовала за прекращение действия соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram-канале. В апреле украинское правительство зарегистрировало в Раде законопроект "о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций". В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Киев ставит задачу прекратить действие соглашения "в связи с коренным изменением обстоятельств". "Рада прекратила действие соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. Это решение поддержали 274 депутата", - написал Железняк. Соглашение было ратифицировано в 1999 году.

https://ria.ru/20230808/avtosoobschenie-1888895524.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, экономика, верховная рада украины