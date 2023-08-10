https://ria.ru/20230810/ukraina-1889305703.html
Украина прекратила действие соглашения с Россией о защите инвестиций
Украина прекратила действие соглашения с Россией о защите инвестиций - РИА Новости, 10.08.2023
Украина прекратила действие соглашения с Россией о защите инвестиций
Верховная Рада в четверг проголосовала за прекращение действия соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщил украинский... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:32
2023-08-10T15:32
2023-08-10T15:32
украина
россия
экономика
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Верховная Рада в четверг проголосовала за прекращение действия соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram-канале. В апреле украинское правительство зарегистрировало в Раде законопроект "о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций". В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Киев ставит задачу прекратить действие соглашения "в связи с коренным изменением обстоятельств". "Рада прекратила действие соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. Это решение поддержали 274 депутата", - написал Железняк. Соглашение было ратифицировано в 1999 году.
https://ria.ru/20230808/avtosoobschenie-1888895524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, экономика, верховная рада украины
Украина, Россия, Экономика, Верховная Рада Украины
Украина прекратила действие соглашения с Россией о защите инвестиций
Железняк: Рада проголосовала за разрыв соглашения с Россией о защите инвестиций