Рейтинг@Mail.ru
Украина прекратила действие соглашения с Россией о защите инвестиций - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889305703.html
Украина прекратила действие соглашения с Россией о защите инвестиций
Украина прекратила действие соглашения с Россией о защите инвестиций - РИА Новости, 10.08.2023
Украина прекратила действие соглашения с Россией о защите инвестиций
Верховная Рада в четверг проголосовала за прекращение действия соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщил украинский... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:32
2023-08-10T15:32
украина
россия
экономика
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Верховная Рада в четверг проголосовала за прекращение действия соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram-канале. В апреле украинское правительство зарегистрировало в Раде законопроект "о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций". В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Киев ставит задачу прекратить действие соглашения "в связи с коренным изменением обстоятельств". "Рада прекратила действие соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. Это решение поддержали 274 депутата", - написал Железняк. Соглашение было ратифицировано в 1999 году.
https://ria.ru/20230808/avtosoobschenie-1888895524.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_230b685ff45915bc5ece1e0b4c110d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, экономика, верховная рада украины
Украина, Россия, Экономика, Верховная Рада Украины
Украина прекратила действие соглашения с Россией о защите инвестиций

Железняк: Рада проголосовала за разрыв соглашения с Россией о защите инвестиций

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Верховная Рада в четверг проголосовала за прекращение действия соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram-канале.
В апреле украинское правительство зарегистрировало в Раде законопроект "о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций". В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Киев ставит задачу прекратить действие соглашения "в связи с коренным изменением обстоятельств".
"Рада прекратила действие соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. Это решение поддержали 274 депутата", - написал Железняк.
Соглашение было ратифицировано в 1999 году.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Рада одобрила выход из соглашений с Россией о международном автосообщении
8 августа, 17:00
 
УкраинаРоссияЭкономикаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала