Рейтинг@Mail.ru
Надоело. Требования Байдена по Украине вывели из себя конгрессменов - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889292965.html
Надоело. Требования Байдена по Украине вывели из себя конгрессменов
Надоело. Требования Байдена по Украине вывели из себя конгрессменов - РИА Новости, 10.08.2023
Надоело. Требования Байдена по Украине вывели из себя конгрессменов
Мы не можем продолжать выгребать деньги за дверь, чтобы поддержать этот конфликт без подотчетности или прозрачности. <..> Американцам надоело, что Вашингтон... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:54
2023-08-10T14:54
в мире
украина
джо байден
сша
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден разозлил республиканцев просьбой выделить дополнительное финансирование Украине, сообщает FoxNews. "Мы не можем продолжать выгребать деньги за дверь, чтобы поддержать этот конфликт без подотчетности или прозрачности. &lt;..&gt; Американцам надоело, что Вашингтон сломя голову бросается в бесконечные войны", — сказал конгрессмен от Северной Каролины Дэн Бишоп. В статье отмечается, что даже республиканцы, которые в прошлом поддерживали выделение помощи Украине "не имеют представления", чего сейчас хочет Байден и требуют подробностей о финансировании Киева.Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США не должны финансировать Украину, когда у них самих большие проблемы с армией
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889263429.html
https://ria.ru/20230810/bayden-1889212604.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джо байден, сша, вашингтон (штат)
В мире, Украина, Джо Байден, США, Вашингтон (штат)
Надоело. Требования Байдена по Украине вывели из себя конгрессменов

Fox: республиканцы жестко ответили на просьбу Байдена о финансировании Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден разозлил республиканцев просьбой выделить дополнительное финансирование Украине, сообщает FoxNews.

"Мы не можем продолжать выгребать деньги за дверь, чтобы поддержать этот конфликт без подотчетности или прозрачности. <..> Американцам надоело, что Вашингтон сломя голову бросается в бесконечные войны", — сказал конгрессмен от Северной Каролины Дэн Бишоп.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
"Джо, я сдаюсь". В США посмеялись над резким выпадом Байдена в адрес Путина
13:15
В статье отмечается, что даже республиканцы, которые в прошлом поддерживали выделение помощи Украине "не имеют представления", чего сейчас хочет Байден и требуют подробностей о финансировании Киева.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США не должны финансировать Украину, когда у них самих большие проблемы с армией
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В США пришли в шок от "подарка" Байдена Путину
09:50
 
В миреУкраинаДжо БайденСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала