Надоело. Требования Байдена по Украине вывели из себя конгрессменов
Fox: республиканцы жестко ответили на просьбу Байдена о финансировании Украины
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден разозлил республиканцев просьбой выделить дополнительное финансирование Украине, сообщает FoxNews.
"Мы не можем продолжать выгребать деньги за дверь, чтобы поддержать этот конфликт без подотчетности или прозрачности. <..> Американцам надоело, что Вашингтон сломя голову бросается в бесконечные войны", — сказал конгрессмен от Северной Каролины Дэн Бишоп.
"Мы не можем продолжать выгребать деньги за дверь, чтобы поддержать этот конфликт без подотчетности или прозрачности. <..> Американцам надоело, что Вашингтон сломя голову бросается в бесконечные войны", — сказал конгрессмен от Северной Каролины Дэн Бишоп.
В статье отмечается, что даже республиканцы, которые в прошлом поддерживали выделение помощи Украине "не имеют представления", чего сейчас хочет Байден и требуют подробностей о финансировании Киева.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США не должны финансировать Украину, когда у них самих большие проблемы с армией
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США не должны финансировать Украину, когда у них самих большие проблемы с армией