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"Джо, я сдаюсь". В США посмеялись над резким выпадом Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 10.08.2023
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13:15 10.08.2023 (обновлено: 13:47 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889263429.html
"Джо, я сдаюсь". В США посмеялись над резким выпадом Байдена в адрес Путина
"Джо, я сдаюсь". В США посмеялись над резким выпадом Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 10.08.2023
"Джо, я сдаюсь". В США посмеялись над резким выпадом Байдена в адрес Путина
Президент США Джо Байден обманывает американцев, утверждая, что российский лидер Владимир Путин уже проиграл конфликт на Украине, заявил отставной американский... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:15
2023-08-10T13:47
в мире
украина
сша
киев
владимир путин
джо байден
нато
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден обманывает американцев, утверждая, что российский лидер Владимир Путин уже проиграл конфликт на Украине, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. "Это делается, чтобы хоть как-то оправдать траты на Украину. Когда он говорит: "Путин проиграл!" — ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: "А я то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал. Я сдаюсь!" Высказывания американских политиков никак не повлияют на правду", — считает эксперт. По его мнению, таким образом на Западе хотят заткнуть людям рот и не давать им возможности взглянуть на реальное положение дел. "Россия знает правду. Даже Украина знает правду. Все это чистой воды политика, чтобы люди не задавали лишних вопросов!" — заключил Риттер.Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились и они несут большие потери.
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889232710.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир путин, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО
"Джо, я сдаюсь". В США посмеялись над резким выпадом Байдена в адрес Путина

Экс-разведчик ВС США Риттер: слова Байдена о Путине раскрыли правду об Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден обманывает американцев, утверждая, что российский лидер Владимир Путин уже проиграл конфликт на Украине, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
"Это делается, чтобы хоть как-то оправдать траты на Украину. Когда он говорит: "Путин проиграл!" — ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: "А я то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал. Я сдаюсь!" Высказывания американских политиков никак не повлияют на правду", — считает эксперт.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Две границы. Снайпер ВСУ раскрыл шокирующую правду
11:15
По его мнению, таким образом на Западе хотят заткнуть людям рот и не давать им возможности взглянуть на реальное положение дел.
"Россия знает правду. Даже Украина знает правду. Все это чистой воды политика, чтобы люди не задавали лишних вопросов!" — заключил Риттер.
Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились и они несут большие потери.
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09:14
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ПутинДжо БайденНАТО
 
 
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