https://ria.ru/20230810/ukraina-1889263429.html

"Джо, я сдаюсь". В США посмеялись над резким выпадом Байдена в адрес Путина

"Джо, я сдаюсь". В США посмеялись над резким выпадом Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 10.08.2023

"Джо, я сдаюсь". В США посмеялись над резким выпадом Байдена в адрес Путина

Президент США Джо Байден обманывает американцев, утверждая, что российский лидер Владимир Путин уже проиграл конфликт на Украине, заявил отставной американский... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:15

2023-08-10T13:15

2023-08-10T13:47

в мире

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сша

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владимир путин

джо байден

нато

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден обманывает американцев, утверждая, что российский лидер Владимир Путин уже проиграл конфликт на Украине, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. "Это делается, чтобы хоть как-то оправдать траты на Украину. Когда он говорит: "Путин проиграл!" — ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: "А я то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал. Я сдаюсь!" Высказывания американских политиков никак не повлияют на правду", — считает эксперт. По его мнению, таким образом на Западе хотят заткнуть людям рот и не давать им возможности взглянуть на реальное положение дел. "Россия знает правду. Даже Украина знает правду. Все это чистой воды политика, чтобы люди не задавали лишних вопросов!" — заключил Риттер.Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились и они несут большие потери.

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889232710.html

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889207696.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, владимир путин, джо байден, нато