https://ria.ru/20230810/ukraina-1889232710.html

Две границы. Снайпер ВСУ раскрыл шокирующую правду

Две границы. Снайпер ВСУ раскрыл шокирующую правду - РИА Новости, 10.08.2023

Две границы. Снайпер ВСУ раскрыл шокирующую правду

У Украины сейчас нет шансов выйти на границы до 24 февраля, заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:15

2023-08-10T11:15

2023-08-10T11:44

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У Украины сейчас нет шансов выйти на границы до 24 февраля, заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko. "Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но <…> на границы 24 февраля", — сказал он. По словам военного, задача украинской армии — удержать то, что есть сейчас, и по возможности продвинуться. "Но о каких-то границах 1991 года — я не знаю, о чем речь идет. Нет, трындеть можно, популизм всегда был приятен, особенно у нас, но я пока вариантов не вижу", — заключил Прошинский. Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились и они несут большие потери.

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889207696.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, нато