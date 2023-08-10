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Две границы. Снайпер ВСУ раскрыл шокирующую правду
Две границы. Снайпер ВСУ раскрыл шокирующую правду - РИА Новости, 10.08.2023
Две границы. Снайпер ВСУ раскрыл шокирующую правду
У Украины сейчас нет шансов выйти на границы до 24 февраля, заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:15
2023-08-10T11:15
2023-08-10T11:44
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У Украины сейчас нет шансов выйти на границы до 24 февраля, заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko. "Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но <…> на границы 24 февраля", — сказал он. По словам военного, задача украинской армии — удержать то, что есть сейчас, и по возможности продвинуться. "Но о каких-то границах 1991 года — я не знаю, о чем речь идет. Нет, трындеть можно, популизм всегда был приятен, особенно у нас, но я пока вариантов не вижу", — заключил Прошинский. Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились и они несут большие потери.
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889207696.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Две границы. Снайпер ВСУ раскрыл шокирующую правду
Снайпер ВСУ Прошинский: Украина не сможет выйти на границы 24 февраля