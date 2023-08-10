https://ria.ru/20230810/ukraina-1889225559.html

Вооружение Украины лишь продлевает конфликт, заявил экс-премьер Словакии

Вооружение Украины лишь продлевает конфликт, заявил экс-премьер Словакии - РИА Новости, 10.08.2023

Вооружение Украины лишь продлевает конфликт, заявил экс-премьер Словакии

Дальнейшее вооружение Украины только удлиняет конфликт, а не способствует его решению, заявил глава крупной оппозиционной партии Smer, экс-премьер Словакии... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:50

2023-08-10T10:50

2023-08-10T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

словакия

роберт фицо

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БРАТИСЛАВА, 10 авг - РИА Новости. Дальнейшее вооружение Украины только удлиняет конфликт, а не способствует его решению, заявил глава крупной оппозиционной партии Smer, экс-премьер Словакии Роберт Фицо. "Мы все знаем, что можем отправить на Украину оружие всего мира, но у этого конфликта нет военного решения. Продолжение и поддержка этой войны дает уверенность только в гибели людей с обеих сторон", - сказал Фицо в своем видеообращении в социальных сетях. Он отметил, что новое правительство Словакии, которое будет сформировано после выборов, должно коренным образом пересмотреть подход к российско-украинскому конфликту, который в сущности является конфликтом между Россией и США, развязанным с целью ослабить российскую сторону. "Новое правительство, которое будет сформировано после выборов, должно четко заявить, что продление войны на Украине и продолжение вооружения (Украины) не отвечает интересам ни Европейского союза, ни Словакии", - сказал Фицо. Он отметил, что украинское контрнаступление не так успешно, как ожидали военные, несмотря на огромную помощь, которая была оказана Украине в виде современного оружия и обучения военных. "Надеюсь, что глядя на бессмысленные смерти на Украине, лидеры Европейского союза опомнятся и вернут Евросоюз с этой военной авантюры на путь мира", - сказал Фицо. Говоря о приоритетах партии Smer в случае победы на выборах и участия в формировании правительства, Фицо заявил, что на первом месте будут интересы Словакии. "Правительство будет готово оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках своих возможностей, но есть наши, словацкие приоритеты, которые должны иметь преимущество перед Украиной", - сказал Фицо. Он отметил, что партия Smer не поддерживает членство Украины в НАТО, так как это идет вразрез с государственными интересами и может вовлечь в конфликт с Россией страны Евросоюза, в том числе и Словакию. "Smer, в случае участия в правительстве, немедленно остановит военные поставки (на Украину - ред.) из государственных ресурсов Словакии", - сказал Фицо. Он также пообещал, что не будет поддерживать предложениях о санкциях без внимательного изучения последствий от них для Европейского союза и Словакии. "Мы не будем поддерживать бессмысленные санкции, которые вредят прежде всего нам самим, а не тому, кому предназначались. Экономические показатели России говорят о том, что санкционная политика США и ЕС против РФ не принесла желаемого эффекта, зато мы почувствовали негативный эффект от этих санкций", - отметил Фицо. Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября. Планируется, что после их проведения будет сформировано новое правительство. Оно должно сменить кабинет министров во главе с бывшим заместителем председателя Нацбанка Людовитом Одором, сформированный президентом страны Зузаной Чапутовой в мае 2023 года из числа чиновников, не планирующих участие в выборах.

https://ria.ru/20230806/slovakiya-1888478505.html

https://ria.ru/20230803/pomosch-1887940018.html

https://ria.ru/20230801/gaubitsy-1887609762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, словакия, роберт фицо, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр