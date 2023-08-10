https://ria.ru/20230810/ukraina-1889216892.html

СМИ: Белый дом прокомментировал нежелание американцев поддерживать Украину

СМИ: Белый дом прокомментировал нежелание американцев поддерживать Украину - РИА Новости, 10.08.2023

СМИ: Белый дом прокомментировал нежелание американцев поддерживать Украину

Представители власти в США прокомментировали результаты недавнего исследования, показавшего, что большинство американцев выступают против оказания... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:16

2023-08-10T10:16

2023-08-10T10:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представители власти в США прокомментировали результаты недавнего исследования, показавшего, что большинство американцев выступают против оказания дополнительной помощи Украине, и заявили, что продолжат предоставлять Киеву новую помощь, сообщает телеканал CNN. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине. "Мы видели на протяжении всего этого конфликта солидную поддержку со стороны американского народа, твердую поддержку конгресса... и мы собираемся сосредоточиться на этом", - заявил телеканалу представитель Белого дома Джон Кирби. Телеканал также приводит слова лидера фракции республиканцев в американском сенате Митча Макконнелла, который во время выступления в штате Кентукки США заявил, что следует и дальше помогать Украине, потому что штаты "не потеряли ни одного американца в этой войне". По его словам, большинство денег, выделяемых Киеву, на самом деле тратятся в пределах США на производство вооружения, что также стимулирует создание дополнительных рабочих мест для американцев и увеличивает военную мощь США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230810/proval-1889188545.html

https://ria.ru/20230808/abrams-1888755128.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джон кирби, ситуация в днр и лнр