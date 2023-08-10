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СМИ: Белый дом прокомментировал нежелание американцев поддерживать Украину - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889216892.html
СМИ: Белый дом прокомментировал нежелание американцев поддерживать Украину
СМИ: Белый дом прокомментировал нежелание американцев поддерживать Украину - РИА Новости, 10.08.2023
СМИ: Белый дом прокомментировал нежелание американцев поддерживать Украину
Представители власти в США прокомментировали результаты недавнего исследования, показавшего, что большинство американцев выступают против оказания... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:16
2023-08-10T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джон кирби
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представители власти в США прокомментировали результаты недавнего исследования, показавшего, что большинство американцев выступают против оказания дополнительной помощи Украине, и заявили, что продолжат предоставлять Киеву новую помощь, сообщает телеканал CNN. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине. "Мы видели на протяжении всего этого конфликта солидную поддержку со стороны американского народа, твердую поддержку конгресса... и мы собираемся сосредоточиться на этом", - заявил телеканалу представитель Белого дома Джон Кирби. Телеканал также приводит слова лидера фракции республиканцев в американском сенате Митча Макконнелла, который во время выступления в штате Кентукки США заявил, что следует и дальше помогать Украине, потому что штаты "не потеряли ни одного американца в этой войне". По его словам, большинство денег, выделяемых Киеву, на самом деле тратятся в пределах США на производство вооружения, что также стимулирует создание дополнительных рабочих мест для американцев и увеличивает военную мощь США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230810/proval-1889188545.html
https://ria.ru/20230808/abrams-1888755128.html
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в мире, украина, сша, джон кирби, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джон Кирби, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Белый дом прокомментировал нежелание американцев поддерживать Украину

CNN: Белый дом продолжит поддержку Украины, несмотря на нежелание большинства жителей США

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представители власти в США прокомментировали результаты недавнего исследования, показавшего, что большинство американцев выступают против оказания дополнительной помощи Украине, и заявили, что продолжат предоставлять Киеву новую помощь, сообщает телеканал CNN.
Согласно опубликованным на прошлой неделе данным опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине.
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"Мы видели на протяжении всего этого конфликта солидную поддержку со стороны американского народа, твердую поддержку конгресса... и мы собираемся сосредоточиться на этом", - заявил телеканалу представитель Белого дома Джон Кирби.
Телеканал также приводит слова лидера фракции республиканцев в американском сенате Митча Макконнелла, который во время выступления в штате Кентукки США заявил, что следует и дальше помогать Украине, потому что штаты "не потеряли ни одного американца в этой войне". По его словам, большинство денег, выделяемых Киеву, на самом деле тратятся в пределах США на производство вооружения, что также стимулирует создание дополнительных рабочих мест для американцев и увеличивает военную мощь США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжон КирбиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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