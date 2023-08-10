https://ria.ru/20230810/ukraina-1889204180.html

Пленный рассказал, что жители Украины думают о конфликте

Пленный рассказал, что жители Украины думают о конфликте - РИА Новости, 10.08.2023

Пленный рассказал, что жители Украины думают о конфликте

На Украине уже практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией, рассказал РИА Новости пленный украинский... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:52

2023-08-10T08:52

2023-08-10T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. На Украине уже практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Юрий Романюк. Он попал в плен в начале августа в ходе боев за Старомайорск в ДНР. "На Украине люди не хотят воевать. Люди хотят мира. С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие - толку с этого? Ну будут убивать до конца…" - заявил Романюк агентству. По его словам, многие украинцы не хотят воевать еще и потому, что не испытывают к России никаких враждебных чувств. Например, сам Романюк много лет проработал сварщиком на севере, в Ханты-Мансийском автономном округе. "Меня никто никогда не обижал. Приеду из дома, ребята спрашивали: "Слушай, Юра, наркотики есть?". Я говорю: "Не понял?" - "Ну сало есть? Сало есть?". Вот такое было отношение. Россия, Украина - все были вместе", - вспоминает он. По его оценке, на Украине "уже не осталось мужчин" - очень многие сбежали за границу, поэтому Киев вынужден мобилизовывать возрастных и больных и бросать их на штурм. "Кто деньги имел - уехал с Украины. Была возможность - уезжали. В женское переодевались - лишь бы отсюда уехать… Нету уже людей. Еще месяц-два - и добивают всех, и все, никого не будет", - рассказал он. При этом по украинскому телевидению постоянно говорят, что "мы атакуем, убиваем, отбиваем, все идет по плану", отметил он. "Но я что-то не вижу плана. Никаких вообще планов нет… Лучше бы Россия пришла, может, лучше было бы. Уже вот так многие говорят", - сказал пленный. Пообщавшись в плену с донецкими военными, Романюк понял, что они защищают свою землю. "Мы на них автоматы направляли, а они нас кормят-поят. Если бы пришел на их землю отдыхать и покупать - это одно. А я пришел с автоматом, и они еще лояльно к нам относятся", - рассказал он. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230807/moment-1888595586.html

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато