https://ria.ru/20230810/uchebniki-1889373442.html

Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана

Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана - РИА Новости, 10.08.2023

Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана

Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана и готова к отгрузке, первая из которых будет доставлена 11 августа на остров Сахалин,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T19:52

2023-08-10T19:52

2023-08-10T19:52

общество

россия

сахалин

просвещение

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана и готова к отгрузке, первая из которых будет доставлена 11 августа на остров Сахалин, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Просвещение". "Учебники истории печатают семь комбинатов. Большая часть тиража уже напечатана и готова к отгрузке. Первая отгрузка будет на Сахалин 11 августа", - говорится в сообщении. В издательстве добавили, что печать учебников по разным учебным предметам происходит по всей стране, сейчас в процессе участвуют более десяти комбинатов.

https://ria.ru/20230808/proforientatsiya-1888870036.html

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сахалин

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общество, россия, сахалин, просвещение