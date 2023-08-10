https://ria.ru/20230810/uchebniki-1889373442.html
Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана
Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана - РИА Новости, 10.08.2023
Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана
Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана и готова к отгрузке, первая из которых будет доставлена 11 августа на остров Сахалин,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T19:52
2023-08-10T19:52
2023-08-10T19:52
общество
россия
сахалин
просвещение
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана и готова к отгрузке, первая из которых будет доставлена 11 августа на остров Сахалин, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Просвещение". "Учебники истории печатают семь комбинатов. Большая часть тиража уже напечатана и готова к отгрузке. Первая отгрузка будет на Сахалин 11 августа", - говорится в сообщении. В издательстве добавили, что печать учебников по разным учебным предметам происходит по всей стране, сейчас в процессе участвуют более десяти комбинатов.
https://ria.ru/20230808/proforientatsiya-1888870036.html
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общество, россия, сахалин, просвещение
Общество, Россия, Сахалин, Просвещение
Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана
Большая часть тиража новых учебников истории России готова к отгрузке
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Большая часть тиража новых учебников истории России уже напечатана и готова к отгрузке, первая из которых будет доставлена 11 августа на остров Сахалин, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Просвещение".
"Учебники истории печатают семь комбинатов. Большая часть тиража уже напечатана и готова к отгрузке. Первая отгрузка будет на Сахалин 11 августа", - говорится в сообщении.
В издательстве добавили, что печать учебников по разным учебным предметам происходит по всей стране, сейчас в процессе участвуют более десяти комбинатов.
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