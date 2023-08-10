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Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства
Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства - РИА Новости, 10.08.2023
Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства
Президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил убийство кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсьо и заявил, что через несколько минут состоится... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T04:17
2023-08-10T04:17
2023-08-10T04:39
в мире
эквадор
гильермо лассо
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил убийство кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсьо и заявил, что через несколько минут состоится заседание кабинета безопасности. "Возмущен и шокирован убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо... В память о нем и во имя его борьбы заверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным. Через несколько минут в президентском дворце состоится заседание кабинета безопасности", - написал Лассо в социальной сети X (бывшая Twitter). Ранее газета El Universo сообщала, что Вильявисенсьо убит во время митинга, ранены несколько человек. По данным газеты, также были ранены восемь человек. Семеро из них были доставлены в больницу. Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы на выборах. Выборы в Эквадоре пройдут 20 августа.
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в мире, эквадор, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Гильермо Лассо
Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства
Лассо подтвердил убийство кандидата на пост главы государства Вильявисенсьо
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил убийство кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсьо и заявил, что через несколько минут состоится заседание кабинета безопасности.
«
"Возмущен и шокирован убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо... В память о нем и во имя его борьбы заверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным. Через несколько минут в президентском дворце состоится заседание кабинета безопасности", - написал Лассо в социальной сети X (бывшая Twitter).
Ранее газета El Universo сообщала, что Вильявисенсьо убит во время митинга, ранены несколько человек. По данным газеты, также были ранены восемь человек. Семеро из них были доставлены в больницу.
Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы на выборах.
Выборы в Эквадоре пройдут 20 августа.
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