https://ria.ru/20230810/ubiystvo-1889191256.html

Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства

Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства - РИА Новости, 10.08.2023

Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства

Президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил убийство кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсьо и заявил, что через несколько минут состоится... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T04:17

2023-08-10T04:17

2023-08-10T04:39

в мире

эквадор

гильермо лассо

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил убийство кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсьо и заявил, что через несколько минут состоится заседание кабинета безопасности. "Возмущен и шокирован убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо... В память о нем и во имя его борьбы заверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным. Через несколько минут в президентском дворце состоится заседание кабинета безопасности", - написал Лассо в социальной сети X (бывшая Twitter). Ранее газета El Universo сообщала, что Вильявисенсьо убит во время митинга, ранены несколько человек. По данным газеты, также были ранены восемь человек. Семеро из них были доставлены в больницу. Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы на выборах. Выборы в Эквадоре пройдут 20 августа.

https://ria.ru/20230724/ekvador-1885861312.html

эквадор

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в мире, эквадор, гильермо лассо