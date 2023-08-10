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В Эквадоре убили кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023
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03:42 10.08.2023 (обновлено: 10:00 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ubiystvo-1889189716.html
В Эквадоре убили кандидата в президенты
В Эквадоре убили кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023
В Эквадоре убили кандидата в президенты
Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо убили после предвыборного митинга в столице страны Кито, пишет El Universo. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T03:42
2023-08-10T10:00
в мире
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — РИА Новости. Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо убили после предвыборного митинга в столице страны Кито, пишет El Universo. &quot;Тремя выстрелами в голову в среду был убит Фернандо Вильявисенсьо Валенсия, кандидат в президенты, после митинга &lt;...&gt; в Кито&quot;, — говорится в сообщении.Смерть политика подтвердил его друг, а также сам президент Гильермо Лассо.По данным газеты, ранения получили еще восемь человек. Семеро из них госпитализированы.Прокуратура уточнила, что подозреваемый в нападении умер от огнестрельных ранений.Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло. Выборы в Эквадоре пройдут 20 августа.
https://ria.ru/20230724/ekvador-1885861312.html
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
В Эквадоре убили кандидата в президенты

Кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсьо застрелили на митинге в Кито

© AP Photo / APIКандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо во время предвыборного митинга за несколько минут до того, как он был застрелен
Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо во время предвыборного митинга за несколько минут до того, как он был застрелен - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / API
Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо во время предвыборного митинга за несколько минут до того, как он был застрелен
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — РИА Новости. Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо убили после предвыборного митинга в столице страны Кито, пишет El Universo.
«

"Тремя выстрелами в голову в среду был убит Фернандо Вильявисенсьо Валенсия, кандидат в президенты, после митинга <...> в Кито", — говорится в сообщении.

Смерть политика подтвердил его друг, а также сам президент Гильермо Лассо.
По данным газеты, ранения получили еще восемь человек. Семеро из них госпитализированы.
Прокуратура уточнила, что подозреваемый в нападении умер от огнестрельных ранений.
Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло.
Выборы в Эквадоре пройдут 20 августа.
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