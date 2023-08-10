https://ria.ru/20230810/ubiystvo-1889189716.html
В Эквадоре убили кандидата в президенты
В Эквадоре убили кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023
В Эквадоре убили кандидата в президенты
Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо убили после предвыборного митинга в столице страны Кито, пишет El Universo. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T03:42
2023-08-10T03:42
2023-08-10T10:00
в мире
эквадор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889208086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_606faa6812424a15fe054d2b5ee30085.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — РИА Новости. Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо убили после предвыборного митинга в столице страны Кито, пишет El Universo. "Тремя выстрелами в голову в среду был убит Фернандо Вильявисенсьо Валенсия, кандидат в президенты, после митинга <...> в Кито", — говорится в сообщении.Смерть политика подтвердил его друг, а также сам президент Гильермо Лассо.По данным газеты, ранения получили еще восемь человек. Семеро из них госпитализированы.Прокуратура уточнила, что подозреваемый в нападении умер от огнестрельных ранений.Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло. Выборы в Эквадоре пройдут 20 августа.
https://ria.ru/20230724/ekvador-1885861312.html
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889208086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e091fbd1cf8c0ab871628b060f61f508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор
В Эквадоре убили кандидата в президенты
Кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсьо застрелили на митинге в Кито
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — РИА Новости.
Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо убили после предвыборного митинга в столице страны Кито, пишет El Universo
.
«
"Тремя выстрелами в голову в среду был убит Фернандо Вильявисенсьо Валенсия, кандидат в президенты, после митинга <...> в Кито", — говорится в сообщении.
Смерть политика подтвердил его друг, а также сам президент Гильермо Лассо.
По данным газеты, ранения получили еще восемь человек. Семеро из них госпитализированы.
Прокуратура уточнила, что подозреваемый в нападении умер от огнестрельных ранений.
Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло.
Выборы в Эквадоре пройдут 20 августа.
Мэра крупного эквадорского города Манта убили в результате нападения