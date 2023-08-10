https://ria.ru/20230810/ubiystvo-1889189716.html

В Эквадоре убили кандидата в президенты

В Эквадоре убили кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023

В Эквадоре убили кандидата в президенты

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо убили после предвыборного митинга в столице страны Кито, пишет El Universo. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T03:42

2023-08-10T03:42

2023-08-10T10:00

в мире

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — РИА Новости. Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо убили после предвыборного митинга в столице страны Кито, пишет El Universo. "Тремя выстрелами в голову в среду был убит Фернандо Вильявисенсьо Валенсия, кандидат в президенты, после митинга <...> в Кито", — говорится в сообщении.Смерть политика подтвердил его друг, а также сам президент Гильермо Лассо.По данным газеты, ранения получили еще восемь человек. Семеро из них госпитализированы.Прокуратура уточнила, что подозреваемый в нападении умер от огнестрельных ранений.Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло. Выборы в Эквадоре пройдут 20 августа.

https://ria.ru/20230724/ekvador-1885861312.html

эквадор

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