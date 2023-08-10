https://ria.ru/20230810/turizm-1889117240.html

Туроператор заявил о спросе на холодные страны из-за глобального потепления

Туроператор заявил о спросе на холодные страны из-за глобального потепления - РИА Новости, 10.08.2023

Туроператор заявил о спросе на холодные страны из-за глобального потепления

Эксперты международной туристической компании Tui прогнозируют повышение спроса среди клиентов на страны, которые считаются прохладнее обычных... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:10

2023-08-10T05:10

2023-08-10T05:10

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Эксперты международной туристической компании Tui прогнозируют повышение спроса среди клиентов на страны, которые считаются прохладнее обычных тревел-направлений, пишет газета Financial Times. "Потепление климата приведет к тому, что после палящей летней жары, вызвавшей лесные пожары на юге Европы, все большее число людей будут выбирать для отдыха более прохладные месяцы и северные направления", – говорится в статье. По этой причине компания планирует больше внимания уделить поездкам в Северную Европу, Скандинавские страны, Нидерланды и Бельгию. При этом в компании считают, что традиционные направления для отдыха останутся популярными, несмотря на жару, говорится в тексте. Минувший июль стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Южной Европе. Антициклоны принесли на европейское побережье Средиземноморья массы раскаленного воздуха из Северной Африки, в результате чего там были зарегистрированы многочисленные температурные рекорды.

https://ria.ru/20230802/rodos-1887765463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, европа, нидерланды, бельгия