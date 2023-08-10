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Туроператор заявил о спросе на холодные страны из-за глобального потепления - РИА Новости, 10.08.2023
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Туризм
 
05:10 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/turizm-1889117240.html
Туроператор заявил о спросе на холодные страны из-за глобального потепления
Туроператор заявил о спросе на холодные страны из-за глобального потепления - РИА Новости, 10.08.2023
Туроператор заявил о спросе на холодные страны из-за глобального потепления
Эксперты международной туристической компании Tui прогнозируют повышение спроса среди клиентов на страны, которые считаются прохладнее обычных... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:10
2023-08-10T05:10
туризм
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нидерланды
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Эксперты международной туристической компании Tui прогнозируют повышение спроса среди клиентов на страны, которые считаются прохладнее обычных тревел-направлений, пишет газета Financial Times. "Потепление климата приведет к тому, что после палящей летней жары, вызвавшей лесные пожары на юге Европы, все большее число людей будут выбирать для отдыха более прохладные месяцы и северные направления", – говорится в статье. По этой причине компания планирует больше внимания уделить поездкам в Северную Европу, Скандинавские страны, Нидерланды и Бельгию. При этом в компании считают, что традиционные направления для отдыха останутся популярными, несмотря на жару, говорится в тексте. Минувший июль стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Южной Европе. Антициклоны принесли на европейское побережье Средиземноморья массы раскаленного воздуха из Северной Африки, в результате чего там были зарегистрированы многочисленные температурные рекорды.
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новости - туризм, туризм, туристы, европа, нидерланды, бельгия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Европа, Нидерланды, Бельгия
Туроператор заявил о спросе на холодные страны из-за глобального потепления

СМИ: туроператоры готовятся к спросу на прохладные страны на фоне потепления климата

© Depositphotos.com / giuseppemasci.me.comГолубая лагуна, Исландия
Голубая лагуна, Исландия - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Depositphotos.com / giuseppemasci.me.com
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Эксперты международной туристической компании Tui прогнозируют повышение спроса среди клиентов на страны, которые считаются прохладнее обычных тревел-направлений, пишет газета Financial Times.
"Потепление климата приведет к тому, что после палящей летней жары, вызвавшей лесные пожары на юге Европы, все большее число людей будут выбирать для отдыха более прохладные месяцы и северные направления", – говорится в статье.
По этой причине компания планирует больше внимания уделить поездкам в Северную Европу, Скандинавские страны, Нидерланды и Бельгию. При этом в компании считают, что традиционные направления для отдыха останутся популярными, несмотря на жару, говорится в тексте.
Минувший июль стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Южной Европе. Антициклоны принесли на европейское побережье Средиземноморья массы раскаленного воздуха из Северной Африки, в результате чего там были зарегистрированы многочисленные температурные рекорды.
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