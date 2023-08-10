https://ria.ru/20230810/turizm-1889117240.html
Туроператор заявил о спросе на холодные страны из-за глобального потепления
Туроператор заявил о спросе на холодные страны из-за глобального потепления - РИА Новости, 10.08.2023
Туроператор заявил о спросе на холодные страны из-за глобального потепления
Эксперты международной туристической компании Tui прогнозируют повышение спроса среди клиентов на страны, которые считаются прохладнее обычных... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:10
2023-08-10T05:10
2023-08-10T05:10
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
европа
нидерланды
бельгия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156149/22/1561492254_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_73e39fff9e87feaf1a68b0fd7df45c4a.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Эксперты международной туристической компании Tui прогнозируют повышение спроса среди клиентов на страны, которые считаются прохладнее обычных тревел-направлений, пишет газета Financial Times. "Потепление климата приведет к тому, что после палящей летней жары, вызвавшей лесные пожары на юге Европы, все большее число людей будут выбирать для отдыха более прохладные месяцы и северные направления", – говорится в статье. По этой причине компания планирует больше внимания уделить поездкам в Северную Европу, Скандинавские страны, Нидерланды и Бельгию. При этом в компании считают, что традиционные направления для отдыха останутся популярными, несмотря на жару, говорится в тексте. Минувший июль стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Южной Европе. Антициклоны принесли на европейское побережье Средиземноморья массы раскаленного воздуха из Северной Африки, в результате чего там были зарегистрированы многочисленные температурные рекорды.
https://ria.ru/20230802/rodos-1887765463.html
европа
нидерланды
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156149/22/1561492254_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4c93c883b5dc1ec344420ccca4b3f02f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, европа, нидерланды, бельгия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Европа, Нидерланды, Бельгия
Туроператор заявил о спросе на холодные страны из-за глобального потепления
СМИ: туроператоры готовятся к спросу на прохладные страны на фоне потепления климата
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
Эксперты международной туристической компании Tui прогнозируют повышение спроса среди клиентов на страны, которые считаются прохладнее обычных тревел-направлений, пишет
газета Financial Times.
"Потепление климата приведет к тому, что после палящей летней жары, вызвавшей лесные пожары на юге Европы, все большее число людей будут выбирать для отдыха более прохладные месяцы и северные направления", – говорится в статье.
По этой причине компания планирует больше внимания уделить поездкам в Северную Европу, Скандинавские страны, Нидерланды и Бельгию. При этом в компании считают, что традиционные направления для отдыха останутся популярными, несмотря на жару, говорится в тексте.
Минувший июль стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Южной Европе. Антициклоны принесли на европейское побережье Средиземноморья массы раскаленного воздуха из Северной Африки, в результате чего там были зарегистрированы многочисленные температурные рекорды.
В Греции пострадавшим из-за пожаров туристам пообещали бесплатный отдых