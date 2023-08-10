https://ria.ru/20230810/tu-160-1889333519.html

Два Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря

Два Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря - РИА Новости, 10.08.2023

Два Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 8-часовой полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:02

2023-08-10T17:02

2023-08-10T17:18

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

ту-160м

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 8-часовой полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана продолжительностью около 8 часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С ВКС России."Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - приводятся слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

https://ria.ru/20230704/tu-95ms-1882201544.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Восьмичасовой полет российских ракетоносцев Ту-160 Восьмичасовой полет российских ракетоносцев Ту-160 2023-08-10T17:02 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, ту-160м