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Два Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря - РИА Новости, 10.08.2023
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17:02 10.08.2023 (обновлено: 17:18 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/tu-160-1889333519.html
Два Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря
Два Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря - РИА Новости, 10.08.2023
Два Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 8-часовой полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:02
2023-08-10T17:18
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
ту-160м
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 8-часовой полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана продолжительностью около 8 часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С ВКС России."Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - приводятся слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
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Восьмичасовой полет российских ракетоносцев Ту-160
Восьмичасовой полет российских ракетоносцев Ту-160
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, ту-160м
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Ту-160М
Два Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря

Минобороны сообщило о полете Ту-160 над нейтральными водами Баренцева моря

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 8-часовой полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана продолжительностью около 8 часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С ВКС России.
"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - приводятся слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
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