https://ria.ru/20230810/tsar-1889331714.html
Глава Минобороны ЦАР примет участие в форуме "Армия — 2023"
Глава Минобороны ЦАР примет участие в форуме "Армия — 2023" - РИА Новости, 10.08.2023
Глава Минобороны ЦАР примет участие в форуме "Армия — 2023"
Министр обороны Центральноафриканской республики посетит Россию на следующей неделе с делегацией, а также примет участие в форуме "Армия-2023", заявил РИА... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:55
2023-08-10T16:55
2023-08-10T17:33
в мире
россия
цар
форум "армия — 2023"
леон додону-пунагаза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824667776_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_ebf3d879be8fd4485ce70d2b7a6aaca5.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр обороны Центральноафриканской республики посетит Россию на следующей неделе с делегацией, а также примет участие в форуме "Армия-2023", заявил РИА Новости посол республики Леон Додону-Пунагаза."Делегацию ЦАР возглавит министр обороны, также будут высшие офицеры", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, кто представит страну на форуме "Армия — 2023".В мае министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро сообщал РИА Новости, что переговоры между Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, дата открытия базы пока не определена.
https://ria.ru/20230806/konstitutsiya-1888526936.html
россия
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824667776_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_3161126b68f187d78c924894cbb7773a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, цар, форум "армия — 2023", леон додону-пунагаза
В мире, Россия, ЦАР, Форум "Армия — 2023", Леон Додону-Пунагаза
Глава Минобороны ЦАР примет участие в форуме "Армия — 2023"
Министр обороны ЦАР на следующей неделе посетит Россию
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр обороны Центральноафриканской республики посетит Россию на следующей неделе с делегацией, а также примет участие в форуме "Армия-2023", заявил РИА Новости посол республики Леон Додону-Пунагаза.
"Делегацию ЦАР возглавит министр обороны, также будут высшие офицеры", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, кто представит страну на форуме "Армия — 2023".
В мае министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро сообщал РИА Новости, что переговоры между Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, дата открытия базы пока не определена.
СМИ: более 95 процентов избирателей ЦАР поддержали новую конституцию страны