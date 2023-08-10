https://ria.ru/20230810/tsar-1889331714.html

Глава Минобороны ЦАР примет участие в форуме "Армия — 2023"

Глава Минобороны ЦАР примет участие в форуме "Армия — 2023" - РИА Новости, 10.08.2023

Глава Минобороны ЦАР примет участие в форуме "Армия — 2023"

Министр обороны Центральноафриканской республики посетит Россию на следующей неделе с делегацией, а также примет участие в форуме "Армия-2023", заявил РИА... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:55

2023-08-10T16:55

2023-08-10T17:33

в мире

россия

цар

форум "армия — 2023"

леон додону-пунагаза

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр обороны Центральноафриканской республики посетит Россию на следующей неделе с делегацией, а также примет участие в форуме "Армия-2023", заявил РИА Новости посол республики Леон Додону-Пунагаза."Делегацию ЦАР возглавит министр обороны, также будут высшие офицеры", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, кто представит страну на форуме "Армия — 2023".В мае министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро сообщал РИА Новости, что переговоры между Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, дата открытия базы пока не определена.

https://ria.ru/20230806/konstitutsiya-1888526936.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, цар, форум "армия — 2023", леон додону-пунагаза