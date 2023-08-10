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Глава Минобороны ЦАР примет участие в форуме "Армия — 2023" - РИА Новости, 10.08.2023
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16:55 10.08.2023 (обновлено: 17:33 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/tsar-1889331714.html
Глава Минобороны ЦАР примет участие в форуме "Армия — 2023"
Глава Минобороны ЦАР примет участие в форуме "Армия — 2023" - РИА Новости, 10.08.2023
Глава Минобороны ЦАР примет участие в форуме "Армия — 2023"
Министр обороны Центральноафриканской республики посетит Россию на следующей неделе с делегацией, а также примет участие в форуме "Армия-2023", заявил РИА... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:55
2023-08-10T17:33
в мире
россия
цар
форум "армия — 2023"
леон додону-пунагаза
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр обороны Центральноафриканской республики посетит Россию на следующей неделе с делегацией, а также примет участие в форуме "Армия-2023", заявил РИА Новости посол республики Леон Додону-Пунагаза."Делегацию ЦАР возглавит министр обороны, также будут высшие офицеры", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, кто представит страну на форуме "Армия — 2023".В мае министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро сообщал РИА Новости, что переговоры между Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, дата открытия базы пока не определена.
https://ria.ru/20230806/konstitutsiya-1888526936.html
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в мире, россия, цар, форум "армия — 2023", леон додону-пунагаза
В мире, Россия, ЦАР, Форум "Армия — 2023", Леон Додону-Пунагаза
Глава Минобороны ЦАР примет участие в форуме "Армия — 2023"

Министр обороны ЦАР на следующей неделе посетит Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетитель Международного военно-технического форума осматривает средства индивидуальной защиты компании "Армоком"
Посетитель Международного военно-технического форума осматривает средства индивидуальной защиты компании Армоком - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетитель Международного военно-технического форума осматривает средства индивидуальной защиты компании "Армоком". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр обороны Центральноафриканской республики посетит Россию на следующей неделе с делегацией, а также примет участие в форуме "Армия-2023", заявил РИА Новости посол республики Леон Додону-Пунагаза.
"Делегацию ЦАР возглавит министр обороны, также будут высшие офицеры", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, кто представит страну на форуме "Армия — 2023".
В мае министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро сообщал РИА Новости, что переговоры между Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, дата открытия базы пока не определена.
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В миреРоссияЦАРФорум "Армия — 2023"Леон Додону-Пунагаза
 
 
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