https://ria.ru/20230810/trevoga-1889254568.html

В Одесской области объявили воздушную тревогу

В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.08.2023

В Одесской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:49

2023-08-10T12:49

2023-08-10T12:49

специальная военная операция на украине

одесская область

украина

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в области прозвучал в 12.27 (совпадает с мск). Эту же информацию подтверждает глава Одесской военной администрации Олег Кипер. "Воздушная тревога!", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

украина

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одесская область, украина