https://ria.ru/20230810/trevoga-1889254568.html
В Одесской области объявили воздушную тревогу
В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.08.2023
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:49
2023-08-10T12:49
2023-08-10T12:49
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в области прозвучал в 12.27 (совпадает с мск). Эту же информацию подтверждает глава Одесской военной администрации Олег Кипер. "Воздушная тревога!", - написал он в своем телеграм-канале.
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одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Одесской области