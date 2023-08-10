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На "Армии — 2023" покажут тренажер для операторов "Витязей" - РИА Новости, 10.08.2023
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11:22 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/trenazher-1889233787.html
На "Армии — 2023" покажут тренажер для операторов "Витязей"
На "Армии — 2023" покажут тренажер для операторов "Витязей" - РИА Новости, 10.08.2023
На "Армии — 2023" покажут тренажер для операторов "Витязей"
Тренажер для подготовки операторов системы ПВО С-350Е "Витязь" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба концерна... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:22
2023-08-10T11:22
безопасность
кубинка
россия
концерн пво "алмаз-антей"
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Тренажер для подготовки операторов системы ПВО С-350Е "Витязь" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". "Впервые на форуме концерн ВКО "Алмаз – Антей" представит натурный образец учебно-тренировочного комплекса (УТК), предназначенного для тренировки и подготовки боевых расчетов зенитно-ракетной системы средней дальности С-350Е "Витязь". УТК представляет собой контейнер на возимом прицепе, в котором расположены рабочие места боевого расчета, полностью идентичные штатным рабочим местам в пункте боевого управления, а также место преподавателя-инструктора", - говорится в сообщении. В концерне отметили, что применение тренажера позволяет существенно экономить ресурс основных средств комплексов ПВО, совершенствовать теоретическую и практическую подготовку расчетов к решению боевых задач. ЗРС С-350Е "Витязь" предназначена для объектовой обороны (с дальностью поражения до 120 километров), способна одновременно отражать удары различных типов средств воздушного нападения, в том числе перспективных, с любых направлений во всем диапазоне высот их полета. В состав "Витязя" входят пункт управления, до двух многофункциональных радиолокаторов, до 8 пусковых установок, на каждой из которых размещается до 12 зенитных управляемых ракет 9М96Е2. Преимуществом данной ЗРС перед другими системами ПВО является отсутствие необходимости нахождения боевых расчетов в радиолокаторах во время боевой работы. Повышенная живучесть системы обеспечивается за счет разнесения средств, входящих в состав ЗРС С-350Е, на местности на достаточно большое расстояние, а также маневрированием и быстрым перемещением на новые позиции. Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.
https://ria.ru/20230810/shturmovik-1889227685.html
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безопасность, кубинка, россия, концерн пво "алмаз-антей", зенитно-ракетная система с-350 "витязь", форум "армия — 2023"
Безопасность, Кубинка, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь", Форум "Армия — 2023"
На "Армии — 2023" покажут тренажер для операторов "Витязей"

Тренажер для операторов С-350 "Витязь" впервые покажут на форуме "Армия — 2023"

© AP Photo / Ivan SekretarevПусковая установка С-350Е Витязь
Пусковая установка С-350Е Витязь - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Пусковая установка С-350Е Витязь. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Тренажер для подготовки операторов системы ПВО С-350Е "Витязь" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".
"Впервые на форуме концерн ВКО "Алмаз – Антей" представит натурный образец учебно-тренировочного комплекса (УТК), предназначенного для тренировки и подготовки боевых расчетов зенитно-ракетной системы средней дальности С-350Е "Витязь". УТК представляет собой контейнер на возимом прицепе, в котором расположены рабочие места боевого расчета, полностью идентичные штатным рабочим местам в пункте боевого управления, а также место преподавателя-инструктора", - говорится в сообщении.
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В концерне отметили, что применение тренажера позволяет существенно экономить ресурс основных средств комплексов ПВО, совершенствовать теоретическую и практическую подготовку расчетов к решению боевых задач.
ЗРС С-350Е "Витязь" предназначена для объектовой обороны (с дальностью поражения до 120 километров), способна одновременно отражать удары различных типов средств воздушного нападения, в том числе перспективных, с любых направлений во всем диапазоне высот их полета. В состав "Витязя" входят пункт управления, до двух многофункциональных радиолокаторов, до 8 пусковых установок, на каждой из которых размещается до 12 зенитных управляемых ракет 9М96Е2.
Преимуществом данной ЗРС перед другими системами ПВО является отсутствие необходимости нахождения боевых расчетов в радиолокаторах во время боевой работы. Повышенная живучесть системы обеспечивается за счет разнесения средств, входящих в состав ЗРС С-350Е, на местности на достаточно большое расстояние, а также маневрированием и быстрым перемещением на новые позиции.
Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.
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