https://ria.ru/20230810/trenazher-1889233787.html

На "Армии — 2023" покажут тренажер для операторов "Витязей"

На "Армии — 2023" покажут тренажер для операторов "Витязей" - РИА Новости, 10.08.2023

На "Армии — 2023" покажут тренажер для операторов "Витязей"

Тренажер для подготовки операторов системы ПВО С-350Е "Витязь" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба концерна... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:22

2023-08-10T11:22

2023-08-10T11:22

безопасность

кубинка

россия

концерн пво "алмаз-антей"

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Тренажер для подготовки операторов системы ПВО С-350Е "Витязь" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". "Впервые на форуме концерн ВКО "Алмаз – Антей" представит натурный образец учебно-тренировочного комплекса (УТК), предназначенного для тренировки и подготовки боевых расчетов зенитно-ракетной системы средней дальности С-350Е "Витязь". УТК представляет собой контейнер на возимом прицепе, в котором расположены рабочие места боевого расчета, полностью идентичные штатным рабочим местам в пункте боевого управления, а также место преподавателя-инструктора", - говорится в сообщении. В концерне отметили, что применение тренажера позволяет существенно экономить ресурс основных средств комплексов ПВО, совершенствовать теоретическую и практическую подготовку расчетов к решению боевых задач. ЗРС С-350Е "Витязь" предназначена для объектовой обороны (с дальностью поражения до 120 километров), способна одновременно отражать удары различных типов средств воздушного нападения, в том числе перспективных, с любых направлений во всем диапазоне высот их полета. В состав "Витязя" входят пункт управления, до двух многофункциональных радиолокаторов, до 8 пусковых установок, на каждой из которых размещается до 12 зенитных управляемых ракет 9М96Е2. Преимуществом данной ЗРС перед другими системами ПВО является отсутствие необходимости нахождения боевых расчетов в радиолокаторах во время боевой работы. Повышенная живучесть системы обеспечивается за счет разнесения средств, входящих в состав ЗРС С-350Е, на местности на достаточно большое расстояние, а также маневрированием и быстрым перемещением на новые позиции. Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.

https://ria.ru/20230810/shturmovik-1889227685.html

https://ria.ru/20230810/obereg-1889217286.html

кубинка

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, кубинка, россия, концерн пво "алмаз-антей", зенитно-ракетная система с-350 "витязь", форум "армия — 2023"