https://ria.ru/20230810/tramp-1889387384.html

Прокуратура попросила суд назначить заседание по Трампу на 2 января

Прокуратура попросила суд назначить заседание по Трампу на 2 января - РИА Новости, 11.08.2023

Прокуратура попросила суд назначить заседание по Трампу на 2 января

Американская прокуратура просит суд в США 2 января 2024 года провести заседание по обвинениям против экс-президента страны Дональда Трампа, связанным со штурмом РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-10T21:33

2023-08-10T21:33

2023-08-11T00:15

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Американская прокуратура просит суд в США 2 января 2024 года провести заседание по обвинениям против экс-президента страны Дональда Трампа, связанным со штурмом Капитолия в январе 2021 года, говорится в опубликованном судебном документе. "Государство предлагает начать суд 2 января 2024 года", - указано в тексте документа. Также, по оценке прокуратуры, рассмотрение дела судом "займет не более чем от четырех до шести недель". В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/tramp-bayden-1889380023.html

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в мире, сша, дональд трамп