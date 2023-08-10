https://ria.ru/20230810/tramp-1889375072.html
Трамп допустил, что Байден сошел с ума
Трамп допустил, что Байден сошел с ума - РИА Новости, 10.08.2023
Трамп допустил, что Байден сошел с ума
Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что действующий глава государства Джо Байден сошел с ума и является "ментальной катастрофой" для Америки. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T19:58
2023-08-10T19:58
2023-08-10T19:58
сша
америка
джо байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a50fa07c5a7423491f35cee80be4b2.jpg
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что действующий глава государства Джо Байден сошел с ума и является "ментальной катастрофой" для Америки. "Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший ", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Как объяснил экс-президент, свидетельством этому являются "отвратительные и угрожающие стране" политики, проводимые действующей американской администрацией. "Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!" - резюмировал Трамп. Ранее в четверг он сообщил, что нынешняя миграционная политика в США может стать величайшей ошибкой в истории страны по вине Байдена, назвав его "человеком с умом, идеями и IQ первоклассника".
https://ria.ru/20230425/ssha-1867540744.html
https://ria.ru/20230730/vybory-1887144242.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c28c68e5699f9b5fea036d114b721d83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, америка, джо байден, дональд трамп
США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп допустил, что Байден сошел с ума
Трамп назвал Байдена ментальной катастрофой для США
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что действующий глава государства Джо Байден сошел с ума и является "ментальной катастрофой" для Америки.
"Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший ", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.
США превратились в "свалку" из-за политики Байдена, заявил Трамп
Как объяснил экс-президент, свидетельством этому являются "отвратительные и угрожающие стране" политики, проводимые действующей американской администрацией.
"Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!" - резюмировал Трамп.
Ранее в четверг он сообщил, что нынешняя миграционная политика в США может стать величайшей ошибкой в истории страны по вине Байдена, назвав его "человеком с умом, идеями и IQ первоклассника".
Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году