https://ria.ru/20230810/tramp-1889375072.html

Трамп допустил, что Байден сошел с ума

Трамп допустил, что Байден сошел с ума - РИА Новости, 10.08.2023

Трамп допустил, что Байден сошел с ума

Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что действующий глава государства Джо Байден сошел с ума и является "ментальной катастрофой" для Америки. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T19:58

2023-08-10T19:58

2023-08-10T19:58

сша

америка

джо байден

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a50fa07c5a7423491f35cee80be4b2.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что действующий глава государства Джо Байден сошел с ума и является "ментальной катастрофой" для Америки. "Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший ", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Как объяснил экс-президент, свидетельством этому являются "отвратительные и угрожающие стране" политики, проводимые действующей американской администрацией. "Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!" - резюмировал Трамп. Ранее в четверг он сообщил, что нынешняя миграционная политика в США может стать величайшей ошибкой в истории страны по вине Байдена, назвав его "человеком с умом, идеями и IQ первоклассника".

https://ria.ru/20230425/ssha-1867540744.html

https://ria.ru/20230730/vybory-1887144242.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, америка, джо байден, дональд трамп