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Трамп допустил, что Байден сошел с ума - РИА Новости, 10.08.2023
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19:58 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/tramp-1889375072.html
Трамп допустил, что Байден сошел с ума
Трамп допустил, что Байден сошел с ума - РИА Новости, 10.08.2023
Трамп допустил, что Байден сошел с ума
Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что действующий глава государства Джо Байден сошел с ума и является "ментальной катастрофой" для Америки. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T19:58
2023-08-10T19:58
сша
америка
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что действующий глава государства Джо Байден сошел с ума и является "ментальной катастрофой" для Америки. "Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший ", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Как объяснил экс-президент, свидетельством этому являются "отвратительные и угрожающие стране" политики, проводимые действующей американской администрацией. "Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!" - резюмировал Трамп. Ранее в четверг он сообщил, что нынешняя миграционная политика в США может стать величайшей ошибкой в истории страны по вине Байдена, назвав его "человеком с умом, идеями и IQ первоклассника".
https://ria.ru/20230425/ssha-1867540744.html
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сша, америка, джо байден, дональд трамп
США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп допустил, что Байден сошел с ума

Трамп назвал Байдена ментальной катастрофой для США

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что действующий глава государства Джо Байден сошел с ума и является "ментальной катастрофой" для Америки.
"Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший ", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
США превратились в "свалку" из-за политики Байдена, заявил Трамп
25 апреля, 11:49
Как объяснил экс-президент, свидетельством этому являются "отвратительные и угрожающие стране" политики, проводимые действующей американской администрацией.
"Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!" - резюмировал Трамп.
Ранее в четверг он сообщил, что нынешняя миграционная политика в США может стать величайшей ошибкой в истории страны по вине Байдена, назвав его "человеком с умом, идеями и IQ первоклассника".
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СШААмерикаДжо БайденДональд Трамп
 
 
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