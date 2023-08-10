https://ria.ru/20230810/tramp-1889191789.html
Трамп допустил, что демократы попытаются сжульничать на выборах
Трамп допустил, что демократы попытаются сжульничать на выборах - РИА Новости, 10.08.2023
Трамп допустил, что демократы попытаются сжульничать на выборах
Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что его политические оппоненты из Демократической партии страны могут попытаться сжульничать на следующих выборах... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T04:28
2023-08-10T04:28
2023-08-10T07:30
в мире
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что его политические оппоненты из Демократической партии страны могут попытаться сжульничать на следующих выборах главы государства. Об этом экс-президент заявил в беседе с NewsMax."Мы должны убедиться, что они не сжульничают на выборах, потому что это тот вопрос, которым я задаюсь больше. Будут ли они снова это делать? Будут ли они снова жульничать? Мы этого не позволим, потому что эти выборы будут самыми важными в истории нашей страны", — заявил он, подчеркнув, что Штаты "катятся в ад".Трамп также указал на уже совершаемое администрацией вмешательство в выборы через выдвигаемые обвинения против него, и добавил, что на следующей неделе намеревается сделать некое объявление."Я уже решил, что объявлю кое-что на следующей неделе", — отметил он, не став уточнять детали своего предстоящего заявления.Выборы президента США пройдут в 2024 году.
https://ria.ru/20230809/akkaunt-1889179281.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d5df7b4441111fbe0c8c1a3cffc659c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп допустил, что демократы попытаются сжульничать на выборах
Трамп допустил, что демократы попытаются сжульничать на выборах президента США