https://ria.ru/20230810/tramp-1889191789.html

Трамп допустил, что демократы попытаются сжульничать на выборах

Трамп допустил, что демократы попытаются сжульничать на выборах - РИА Новости, 10.08.2023

Трамп допустил, что демократы попытаются сжульничать на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что его политические оппоненты из Демократической партии страны могут попытаться сжульничать на следующих выборах... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T04:28

2023-08-10T04:28

2023-08-10T07:30

в мире

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что его политические оппоненты из Демократической партии страны могут попытаться сжульничать на следующих выборах главы государства. Об этом экс-президент заявил в беседе с NewsMax."Мы должны убедиться, что они не сжульничают на выборах, потому что это тот вопрос, которым я задаюсь больше. Будут ли они снова это делать? Будут ли они снова жульничать? Мы этого не позволим, потому что эти выборы будут самыми важными в истории нашей страны", — заявил он, подчеркнув, что Штаты "катятся в ад".Трамп также указал на уже совершаемое администрацией вмешательство в выборы через выдвигаемые обвинения против него, и добавил, что на следующей неделе намеревается сделать некое объявление."Я уже решил, что объявлю кое-что на следующей неделе", — отметил он, не став уточнять детали своего предстоящего заявления.Выборы президента США пройдут в 2024 году.

https://ria.ru/20230809/akkaunt-1889179281.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп