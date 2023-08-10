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Скандального рэпера Tekashi 6ix9ine задержали в Майами - РИА Новости, 10.08.2023
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Шоубиз
 
16:06 10.08.2023 (обновлено: 17:13 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/tekashi-1889307140.html
Скандального рэпера Tekashi 6ix9ine задержали в Майами
Скандального рэпера Tekashi 6ix9ine задержали в Майами - РИА Новости, 10.08.2023
Скандального рэпера Tekashi 6ix9ine задержали в Майами
Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) задержала полиция в Майами за нарушение правил дорожного движения, сообщает Newsweek.Согласно тюремным... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:06
2023-08-10T17:13
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) задержала полиция в Майами за нарушение правил дорожного движения, сообщает Newsweek.Согласно тюремным записям, офицеры остановили Эрнандеса, когда заметили на дороге автомобиль без номеров. &quot;Водитель был задержан и идентифицирован как Даниэль Эрнандес&quot;, – рассказали в полиции.По информации издания, Tekashi 6ix9ine арестовали и доставили в тюрьму округа Палм-Бич, где рэпер пробыл примерно три часа. Затем его отпустили под залог в размере двух тысяч долларов. В Newsweek подчеркивают, что инцидент произошел всего через четыре месяца после того, как 6ix9ine подвергся нападению в одном из фитнес-клубов Флориды. Тогда исполнителя хита "GOOBA" жестоко избили несколько хулиганов в туалете и сняли произошедшее на камеру, хвастаясь своим поступком в соцсетях. После пострадавшего рэпера доставили в больницу для лечения травм челюсти, ребер и спины, а также порезов и ушибов.До сих пор неизвестно, за что на Tekashi 6ix9ine напали. Но как писали СМИ, "у Эрнандеса никогда не было недостатка во врагах".
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майами, новости шоу-бизнеса, слухи, знаменитости, рэп, флорида
Шоубиз, Майами, Новости шоу-бизнеса, слухи, Знаменитости, рэп, Флорида
Скандального рэпера Tekashi 6ix9ine задержали в Майами

Скандального рэпера Tekashi 6ix9ine задержали в Майами за нарушение ПДД

© Фото : Youtube-канал @Tekashi 6ix9ine6IX9INE - Zaza
6IX9INE - Zaza - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Youtube-канал @Tekashi 6ix9ine
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) задержала полиция в Майами за нарушение правил дорожного движения, сообщает Newsweek.

Согласно тюремным записям, офицеры остановили Эрнандеса, когда заметили на дороге автомобиль без номеров.
«

"Водитель был задержан и идентифицирован как Даниэль Эрнандес", – рассказали в полиции.

По информации издания, Tekashi 6ix9ine арестовали и доставили в тюрьму округа Палм-Бич, где рэпер пробыл примерно три часа. Затем его отпустили под залог в размере двух тысяч долларов.
В Newsweek подчеркивают, что инцидент произошел всего через четыре месяца после того, как 6ix9ine подвергся нападению в одном из фитнес-клубов Флориды.
Тогда исполнителя хита "GOOBA" жестоко избили несколько хулиганов в туалете и сняли произошедшее на камеру, хвастаясь своим поступком в соцсетях.
После пострадавшего рэпера доставили в больницу для лечения травм челюсти, ребер и спины, а также порезов и ушибов.
До сих пор неизвестно, за что на Tekashi 6ix9ine напали. Но как писали СМИ, "у Эрнандеса никогда не было недостатка во врагах".
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