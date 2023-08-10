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Скандального рэпера Tekashi 6ix9ine задержали в Майами
Скандального рэпера Tekashi 6ix9ine задержали в Майами - РИА Новости, 10.08.2023
Скандального рэпера Tekashi 6ix9ine задержали в Майами
Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) задержала полиция в Майами за нарушение правил дорожного движения, сообщает Newsweek.Согласно тюремным... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:06
2023-08-10T16:06
2023-08-10T17:13
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) задержала полиция в Майами за нарушение правил дорожного движения, сообщает Newsweek.Согласно тюремным записям, офицеры остановили Эрнандеса, когда заметили на дороге автомобиль без номеров. "Водитель был задержан и идентифицирован как Даниэль Эрнандес", – рассказали в полиции.По информации издания, Tekashi 6ix9ine арестовали и доставили в тюрьму округа Палм-Бич, где рэпер пробыл примерно три часа. Затем его отпустили под залог в размере двух тысяч долларов. В Newsweek подчеркивают, что инцидент произошел всего через четыре месяца после того, как 6ix9ine подвергся нападению в одном из фитнес-клубов Флориды. Тогда исполнителя хита "GOOBA" жестоко избили несколько хулиганов в туалете и сняли произошедшее на камеру, хвастаясь своим поступком в соцсетях. После пострадавшего рэпера доставили в больницу для лечения травм челюсти, ребер и спины, а также порезов и ушибов.До сих пор неизвестно, за что на Tekashi 6ix9ine напали. Но как писали СМИ, "у Эрнандеса никогда не было недостатка во врагах".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майами, новости шоу-бизнеса, слухи, знаменитости, рэп, флорида
Шоубиз, Майами, Новости шоу-бизнеса, слухи, Знаменитости, рэп, Флорида
Скандального рэпера Tekashi 6ix9ine задержали в Майами
Скандального рэпера Tekashi 6ix9ine задержали в Майами за нарушение ПДД
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) задержала полиция в Майами за нарушение правил дорожного движения, сообщает
Newsweek.
Согласно тюремным записям, офицеры остановили Эрнандеса, когда заметили на дороге автомобиль без номеров.
«
"Водитель был задержан и идентифицирован как Даниэль Эрнандес", – рассказали в полиции.
По информации издания, Tekashi 6ix9ine арестовали и доставили в тюрьму округа Палм-Бич, где рэпер пробыл примерно три часа. Затем его отпустили под залог в размере двух тысяч долларов.
В Newsweek подчеркивают, что инцидент произошел всего через четыре месяца после того, как 6ix9ine подвергся нападению в одном из фитнес-клубов Флориды.
Тогда исполнителя хита "GOOBA" жестоко избили несколько хулиганов в туалете и сняли произошедшее на камеру, хвастаясь своим поступком в соцсетях.
После пострадавшего рэпера доставили в больницу для лечения травм челюсти, ребер и спины, а также порезов и ушибов.
До сих пор неизвестно, за что на Tekashi 6ix9ine напали. Но как писали
СМИ, "у Эрнандеса никогда не было недостатка во врагах".
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