https://ria.ru/20230810/tayvan-1889280947.html

Китай призвал США отозвать законопроект по торговле с Тайванем

Китай призвал США отозвать законопроект по торговле с Тайванем - РИА Новости, 10.08.2023

Китай призвал США отозвать законопроект по торговле с Тайванем

Китай призвал США отозвать законопроект по реализации торговой инициативы с Тайванем, прекратить переговоры по этому поводу, заявил в четверг МИД КНР. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:17

2023-08-10T14:17

2023-08-10T14:17

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тайвань

китай

джо байден

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ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Китай призвал США отозвать законопроект по реализации торговой инициативы с Тайванем, прекратить переговоры по этому поводу, заявил в четверг МИД КНР. Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о реализации первой фазы соглашения в рамках Американо-тайваньской инициативы по торговле XXI века. "Китай всегда выступал решительно против любых форм официальных обменов между странами, с которыми у него дипломатические отношения, и Тайванем, включая обсуждение и подписание соглашений суверенного и официального характера", - говорится в заявлении на сайте МИД Китая. Отмечается, что действия США нарушают принцип "одного Китая", а также положения трех совместных китайско-американских коммюнике. США, отметили в МИД, нарушают свое обещание поддерживать лишь неофициальные отношения с Тайванем и посылают неверный сигнал сепаратистским силам острова. "Воля Китая защищать свой суверенитет и территориальную целостность непоколебима. Мы призываем США поменять свой курс, отозвать так называемый "законопроект", прекратить переговоры по "инициативе". Не стоит идти дальше по ошибочному пути", - подчеркнули в МИД. В начале июня Офис по торговым переговорам при Исполнительном Юане (кабинет министров Тайваня) сообщил, что Тайвань и США подписали первое соглашение в рамках двусторонней торговой инициативы спустя год после ее запуска. Торговый переговорщик с тайваньской стороны, бывший министр экономики острова Дэн Чжэньчжун (Джон Дэн) после подписания договора заявил, что подписанное соглашение является "самым масштабным и всеобъемлющим результатом торговых переговоров между США и Тайванем с 1979 года". Офис торгового представителя США 17 августа прошлого года сообщил о том, что американская и тайваньская стороны договорились осенью начать торговые переговоры в рамках Американо-тайваньской инициативы по торговле XXI века, которая впервые была представлена в начале июня. По словам заместителя торгового представителя США Сары Бианки, слова которой приводятся в пресс-релизе, переговоры "углубят торговые и инвестиционные отношения США и Тайваня, продвинут приоритеты взаимной торговли на основе общих ценностей". В ответ на это заявление МИД КНР потребовал от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем, а также переговоры по поводу официального торгово-экономического соглашения между Вашингтоном и Тайбэем. В конце мая офис торгового представителя США сообщил, что США и Тайвань договорились о расширении торговли в рамках инициативы, завершив переговоры по ее первой части.

https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889025241.html

https://ria.ru/20230806/tayvan-1888418853.html

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тайвань

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, тайвань, китай, джо байден