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Китай призвал США отозвать законопроект по торговле с Тайванем - РИА Новости, 10.08.2023
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14:17 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/tayvan-1889280947.html
Китай призвал США отозвать законопроект по торговле с Тайванем
Китай призвал США отозвать законопроект по торговле с Тайванем - РИА Новости, 10.08.2023
Китай призвал США отозвать законопроект по торговле с Тайванем
Китай призвал США отозвать законопроект по реализации торговой инициативы с Тайванем, прекратить переговоры по этому поводу, заявил в четверг МИД КНР. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:17
2023-08-10T14:17
в мире
сша
тайвань
китай
джо байден
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ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Китай призвал США отозвать законопроект по реализации торговой инициативы с Тайванем, прекратить переговоры по этому поводу, заявил в четверг МИД КНР. Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о реализации первой фазы соглашения в рамках Американо-тайваньской инициативы по торговле XXI века. "Китай всегда выступал решительно против любых форм официальных обменов между странами, с которыми у него дипломатические отношения, и Тайванем, включая обсуждение и подписание соглашений суверенного и официального характера", - говорится в заявлении на сайте МИД Китая. Отмечается, что действия США нарушают принцип "одного Китая", а также положения трех совместных китайско-американских коммюнике. США, отметили в МИД, нарушают свое обещание поддерживать лишь неофициальные отношения с Тайванем и посылают неверный сигнал сепаратистским силам острова. "Воля Китая защищать свой суверенитет и территориальную целостность непоколебима. Мы призываем США поменять свой курс, отозвать так называемый "законопроект", прекратить переговоры по "инициативе". Не стоит идти дальше по ошибочному пути", - подчеркнули в МИД. В начале июня Офис по торговым переговорам при Исполнительном Юане (кабинет министров Тайваня) сообщил, что Тайвань и США подписали первое соглашение в рамках двусторонней торговой инициативы спустя год после ее запуска. Торговый переговорщик с тайваньской стороны, бывший министр экономики острова Дэн Чжэньчжун (Джон Дэн) после подписания договора заявил, что подписанное соглашение является "самым масштабным и всеобъемлющим результатом торговых переговоров между США и Тайванем с 1979 года". Офис торгового представителя США 17 августа прошлого года сообщил о том, что американская и тайваньская стороны договорились осенью начать торговые переговоры в рамках Американо-тайваньской инициативы по торговле XXI века, которая впервые была представлена в начале июня. По словам заместителя торгового представителя США Сары Бианки, слова которой приводятся в пресс-релизе, переговоры "углубят торговые и инвестиционные отношения США и Тайваня, продвинут приоритеты взаимной торговли на основе общих ценностей". В ответ на это заявление МИД КНР потребовал от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем, а также переговоры по поводу официального торгово-экономического соглашения между Вашингтоном и Тайбэем. В конце мая офис торгового представителя США сообщил, что США и Тайвань договорились о расширении торговли в рамках инициативы, завершив переговоры по ее первой части.
https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889025241.html
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в мире, сша, тайвань, китай, джо байден
В мире, США, Тайвань, Китай, Джо Байден
Китай призвал США отозвать законопроект по торговле с Тайванем

МИД КНР призвал США прекратить переговоры с Тайванем о торговле

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Китай призвал США отозвать законопроект по реализации торговой инициативы с Тайванем, прекратить переговоры по этому поводу, заявил в четверг МИД КНР.
Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о реализации первой фазы соглашения в рамках Американо-тайваньской инициативы по торговле XXI века.
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Вчера, 11:58
"Китай всегда выступал решительно против любых форм официальных обменов между странами, с которыми у него дипломатические отношения, и Тайванем, включая обсуждение и подписание соглашений суверенного и официального характера", - говорится в заявлении на сайте МИД Китая.
Отмечается, что действия США нарушают принцип "одного Китая", а также положения трех совместных китайско-американских коммюнике. США, отметили в МИД, нарушают свое обещание поддерживать лишь неофициальные отношения с Тайванем и посылают неверный сигнал сепаратистским силам острова.
"Воля Китая защищать свой суверенитет и территориальную целостность непоколебима. Мы призываем США поменять свой курс, отозвать так называемый "законопроект", прекратить переговоры по "инициативе". Не стоит идти дальше по ошибочному пути", - подчеркнули в МИД.
В начале июня Офис по торговым переговорам при Исполнительном Юане (кабинет министров Тайваня) сообщил, что Тайвань и США подписали первое соглашение в рамках двусторонней торговой инициативы спустя год после ее запуска. Торговый переговорщик с тайваньской стороны, бывший министр экономики острова Дэн Чжэньчжун (Джон Дэн) после подписания договора заявил, что подписанное соглашение является "самым масштабным и всеобъемлющим результатом торговых переговоров между США и Тайванем с 1979 года".
Офис торгового представителя США 17 августа прошлого года сообщил о том, что американская и тайваньская стороны договорились осенью начать торговые переговоры в рамках Американо-тайваньской инициативы по торговле XXI века, которая впервые была представлена в начале июня. По словам заместителя торгового представителя США Сары Бианки, слова которой приводятся в пресс-релизе, переговоры "углубят торговые и инвестиционные отношения США и Тайваня, продвинут приоритеты взаимной торговли на основе общих ценностей". В ответ на это заявление МИД КНР потребовал от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем, а также переговоры по поводу официального торгово-экономического соглашения между Вашингтоном и Тайбэем. В конце мая офис торгового представителя США сообщил, что США и Тайвань договорились о расширении торговли в рамках инициативы, завершив переговоры по ее первой части.
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