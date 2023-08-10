https://ria.ru/20230810/svalka-1889341596.html
В ФРГ горит крупнейшая в стране свалка металлолома
В ФРГ горит крупнейшая в стране свалка металлолома - РИА Новости, 10.08.2023
В ФРГ горит крупнейшая в стране свалка металлолома
В речном порту города Дуйсбурга горит крупнейшая свалка металлолома в Германии, пожар тушат 250 сотрудников пожарной охраны, сообщает издание Bild. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:37
2023-08-10T17:37
2023-08-10T17:39
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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. В речном порту города Дуйсбурга горит крупнейшая свалка металлолома в Германии, пожар тушат 250 сотрудников пожарной охраны, сообщает издание Bild. По данным издания, возгорание произошло ранним утром на территории самой крупной свалки Германии, где хранится около 100 тонн металлолома. Согласно данным спасательных служб, от огня не исходит прямой опасности, однако его удастся потушить не ранее пятницы. На данный момент на месте пожара задействовано 250 сотрудников пожарной охраны. Несмотря на отсутствие превышающих норму показателей, жителям близлежащих районов рекомендуется держать закрытыми окна и двери. В соцсетях жители города делятся фотографиями со столпом черного дыма, постепенно распространяющегося над окружающими свалку районами Дуйсбурга.
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в мире, дуйсбург, германия, bild
В мире, Дуйсбург, Германия, Bild
В ФРГ горит крупнейшая в стране свалка металлолома
В порту города Дуйсбурга горит крупнейшая в стране свалка металлолома
БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости.
В речном порту города Дуйсбурга горит крупнейшая свалка металлолома в Германии, пожар тушат 250 сотрудников пожарной охраны, сообщает издание
Bild.
По данным издания, возгорание произошло ранним утром на территории самой крупной свалки Германии, где хранится около 100 тонн металлолома.
Согласно данным спасательных служб, от огня не исходит прямой опасности, однако его удастся потушить не ранее пятницы. На данный момент на месте пожара задействовано 250 сотрудников пожарной охраны. Несмотря на отсутствие превышающих норму показателей, жителям близлежащих районов рекомендуется держать закрытыми окна и двери.
В соцсетях жители города делятся фотографиями со столпом черного дыма, постепенно распространяющегося над окружающими свалку районами Дуйсбурга.
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