https://ria.ru/20230810/sukachev-1889237235.html

Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после выписки из больницы

Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после выписки из больницы - РИА Новости, 10.08.2023

Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после выписки из больницы

Музыкант Гарик Сукачев впервые после выписки из больницы обратился к своим поклонникам, разместив видеообращение в своем аккаунте "ВКонтакте". РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:38

2023-08-10T11:38

2023-08-10T12:45

шоубиз

гарик сукачев

сергей галанин

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачев впервые после выписки из больницы обратился к своим поклонникам, разместив видеообращение в своем аккаунте "ВКонтакте". Рокер поблагодарил всех, кто переживал и беспокоился о его здоровье. "Дорогие друзья, вот что хотел сказать, поблагодарить всех вас, кто беспокоился о моем здоровье. Как видите, я уже работаю вновь, спасибо большое, очень трогательно – ваша забота обо мне", – говорит Сукачев на видео.В конце июля стало известно о том, что музыканта госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По этой причине Сукачев не смог выступить на концерте в Карелии. Однако в первых числах августа музыкант Сергей Галанин сообщил РИА Новости, что рокеру стало лучше, и он приступил к работе. Ближайшее выступление знаменитости состоится 20 августа в Воронеже. Гарик Сукачев даст концерт на фестивале "Чернозем".

https://ria.ru/20230808/sukachev-1888877619.html

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Галина Соколова

гарик сукачев, сергей галанин, воронеж, новости шоу-бизнеса, знаменитости