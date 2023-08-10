https://ria.ru/20230810/sukachev-1889237235.html
Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после выписки из больницы
Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после выписки из больницы - РИА Новости, 10.08.2023
Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после выписки из больницы
Музыкант Гарик Сукачев впервые после выписки из больницы обратился к своим поклонникам, разместив видеообращение в своем аккаунте "ВКонтакте". РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:38
2023-08-10T11:38
2023-08-10T12:45
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачев впервые после выписки из больницы обратился к своим поклонникам, разместив видеообращение в своем аккаунте "ВКонтакте". Рокер поблагодарил всех, кто переживал и беспокоился о его здоровье. "Дорогие друзья, вот что хотел сказать, поблагодарить всех вас, кто беспокоился о моем здоровье. Как видите, я уже работаю вновь, спасибо большое, очень трогательно – ваша забота обо мне", – говорит Сукачев на видео.В конце июля стало известно о том, что музыканта госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По этой причине Сукачев не смог выступить на концерте в Карелии. Однако в первых числах августа музыкант Сергей Галанин сообщил РИА Новости, что рокеру стало лучше, и он приступил к работе. Ближайшее выступление знаменитости состоится 20 августа в Воронеже. Гарик Сукачев даст концерт на фестивале "Чернозем".
https://ria.ru/20230808/sukachev-1888877619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гарик сукачев, сергей галанин, воронеж, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Воронеж, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после выписки из больницы
Гарик Сукачев поблагодарил слушателей, которые переживали за него во время болезни