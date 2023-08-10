https://ria.ru/20230810/sud-1889253585.html

В тверской суд поступило дело фигурантов убийства Михаила Круга

В тверской суд поступило дело фигурантов убийства Михаила Круга - РИА Новости, 10.08.2023

В тверской суд поступило дело фигурантов убийства Михаила Круга

В Московский районный суд Твери поступило дело в отношении семи человек, некоторые из которых были членами банды, причастной к убийству артиста Михаила Круга,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:47

2023-08-10T12:47

2023-08-10T12:47

россия

тверь

тверская область

кимры

михаил круг

александр осипов

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. В Московский районный суд Твери поступило дело в отношении семи человек, некоторые из которых были членами банды, причастной к убийству артиста Михаила Круга, следует из материалов на сайте суда. "Лица... Агеев Александр Александрович... Баскаков Дмитрий Владимирович... Желтов Михаил Николаевич... Ильин Борис Юрьевич... Осипов Александр Анатольевич... Осипов Анатолий Николаевич...Соболев Ярослав Юрьевич", - указано в картотеке дел. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийствах, подстрекательстве к убийству и организации. По данным на сайте суда, дело поступило в понедельник, рассмотрение пока не назначено, оно же в феврале было возвращено прокурору для устранения нарушений. Как рассказывала в январе 2021 года РИА Новости заместитель руководителя 1 отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Тверской области Алина Дубасова, следователи, изучая уголовное дело об убийстве Михаила Круга, раскрыли четыре заказных убийства, совершенных членами банды "Тверские волки". Как выяснило следствие, с 2001 по 2002 годы участники вооруженной преступной группы, исполняя заказ на убийство местного жителя, переданный им одним из руководителей банды, совершили убийство директора магазина "Автомир" в городе Кимры Тверской области. Кроме того, они совершили заказное убийство криминального авторитета в Твери. Также, действуя по найму, один из обвиняемых убил предпринимателя в Торжке. А в районе поселка Савватьево Калининского района - убили криминального авторитета, деятельность которого была связана с алкогольной продукцией. Отмечалось, что трое из обвиняемых по этому уголовному делу - члены банды "Тверские волки" ("Ломовские") Александр Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков осуждены к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств в 2000-х годах на территории Тверской области. Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В 2019 году СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга - это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно. Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись с места преступления. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелил Осипов, который был поклонником творчества певца. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.

https://ria.ru/20230408/ubiystvo-1863926071.html

https://ria.ru/20230727/kriminal-1886408659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тверь, тверская область, кимры, михаил круг, александр осипов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия